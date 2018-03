Kärnten-Wahl - SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Peter Kaiser und SPÖ Kärnten zu klarem Erfolg

"Deutliches Votum für soziale, seriöse Politik"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ hat mit Peter Kaiser an der Spitze den ersten Platz erobert. SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann zeigte sich in einer ersten Reaktion erfreut über den "klaren Erfolg der SPÖ Kärnten mit Peter Kaiser an ihrer Spitze". Das Ergebnis in Kärnten wertet Faymann als "Trendwende in Kärnten" und ein "klares Votum für seriöse Politik im Interesse der Bürgerinnen und Bürger". "Das ist der Verdienst von Peter Kaiser, der seit seinem Antritt auf die richtigen Themen - Bildung, aktive Arbeitsmarktpolitik und sozialen Zusammenhalt - gesetzt hat und damit die Zustimmung der Menschen in Kärnten gewonnen hat. Ich gratuliere ihm und seinem Team", so der Kanzler am Sonntag. **** (Schluss) mo/bj

