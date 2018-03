Western Wind gibt neue Mitglieder des Board of Directors und des Managements bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -

TSX.V-Kürzel: "WND" OTCQX-Kürzel: "WNDEF" Ausgegebene und umlaufende Aktien: 71.127.175

Western Wind Energy Corp. - (das "Unternehmen" oder "Western Wind") (OTCQX - "WNDEF") gab heute im Anschluss an die Übernahme durch Brookfield Renewable Energy Partners ("Brookfield Renewable") die neuen Mitglieder des Board of Directors und des Senior Managements bekannt. Nach seinem Barzahlungsangebot zum Erwerb aller Stammaktien von Western Wind repräsentiert Brookfield Renewable nun 59 % der Aktien, die von unabhängigen Aktionären gehalten werden. Als der beherrschende Aktionär von Western Wind hat Brookfield Renewable mit dem Board of Directors einen geordneten Übergang zu einer neuen Riege von Board-Mitgliedern und Veränderungen im Senior Management vereinbart. Daher sind alle Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten und es wurden die folgenden Kandidaten ernannt.

Mit sofortiger Wirkung wird der Board of Directors von Western Wind aus folgenden Personen bestehen:

Edward C. Kress (Vorsitzender, unabhängig) - Herr Kress ist ein Unternehmensleiter und Wirtschaftsprüfer. Er hat über 30 Jahre Management-Erfahrung innerhalb der Brookfield-Unternehmensgruppe.

O. Allan Kupcis (unabhängig) - Dr. Kupcis ist der ehemalige Vorsitzende der Canadian Nuclear Association und war von 1995 bis 1997 der Vorsitzende und von 1993 bis 1995 der COO von Ontario Hydro.

Harry Goldgut - Herr Goldgut ist ein Senior Managing Partner ( geschäftsführender Gesellschafter) der Brookfield Asset Management Inc. und der Vorsitzende seiner Plattform für Strom und Betriebsmedien.

Jeff Rosenthal - Herr Rosenthal ist der Chief Operating Officer von Brookfield Renewable.

Saul Shulman (unabhängig) - Herr Shulman ist der Chief Executive Officer von MLG Management Inc., ein Mitglied des Investmentausschusses der Tricon Capital Group Inc. und Board-Mitglied bei einer Reihe von Unternehmen.

Der neu ernannte Board of Directors der Western Wind ersetzt die bisherige Unternehmensführung von Western Wind. Die folgenden Personen wurden zu Amtsträgern von Western Wind bestellt:

Jeff Rosenthal (Chief Executive Officer)- Herr Rosenthal ist der Chief Operating Officer von Brookfield Renewable. Er trat im Jahr 2007 bei Brookfield ein, um sich um das Management der Übertragungs- und Verteilungsanlagen in Nordamerika zu kümmern. Er hat jahrelange Erfahrung mit der Leitung von strategischen Initiativen zur Unterstützung von Entwicklungstätigkeiten: Daneben arbeitete er an Fusionen und Akquisitionen für die Stromerzeugung und -übertragung mit. Im Rahmen seiner Aufgaben bei Brookfield war er dafür verantwortlich, dass alle Aktivitäten in den Bereichen operatives Geschäft und Unternehmensentwicklung unter grösster Beachtung von Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz durchgeführt werden. Zuvor war Herr Rosenthal der President und Chief Executive Officer von Oshawa Power and Utilities. Herr Rosenthal ist ein Diplom-Ingenieur und hat einen Abschluss als Master of Business Administration von der Schulich School of Business an der York University. Er war zuvor Vorsitzender des Board der Ontario Energy Association.

Lee Butler (Chief Financial Officer) - Herr Butler hat seit den letzten 25 Jahren finanzielle Führungsfunktionen inne. Er erhielt seine Berufsbezeichnung CMA (Certified Management Accountant) im Jahr 1987 und hat Abschlüsse der Universität Ottawa als Bachelor of Commerce (Honors) und Bachelor in Administration.

Walter Di Cesare (Schriftführer und Vice President, Legal) - Walter Di Cesare hat über 25 Jahre Erfahrung in Sachen Gesellschafts-, Handels- und Unternehmensführungsrecht. Vor seiner Tätigkeit als Vice President Legal Services war Herr Di Cesare von März 2004 bis März 2008 Senior Counsel des US-amerikanischen Bundesjustizministeriums und arbeitete von 1987 bis 2004 in der freien Wirtschaft als Partner für Handelsrecht in der Kanzlei Borden Ladner Gervais LLP mit. Herr Di Cesare hat einen Abschluss der Carleton University als Bachelor of Commerce und einen Abschluss der University of Ottawa als Bachelor of Law.

ÜBER DIE WESTERN WIND ENERGY CORP.

Western Wind ist eine vertikal integrierte Gesellschaft, die sich mit der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen beschäftigt. Sie besitzt und betreibt Windturbinen und Solaranlagen mit einer Nennproduktionskapazität von 165 MW in den Bundesstaaten Kalifornien und Arizona. Western Wind besitzt in den USA ausserdem bedeutende Entwicklungsanlagen für sowohl Solar- als auch Windenergie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Britisch-Kolumbien, und Niederlassungen in Scottsdale, Arizona, und in Tehachapi, Kalifornien. Western Wind wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "WND" und in den USA an der OTCQX unter dem Kürzel "WNDEF gehandelt.

Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Wind-Energie-Erzeugungsanlagen in Kalifornien und eine vollständig integrierte, kombinierte Anlage zur Wind- und Solarenergieerzeugung in Arizona. Die drei in Betrieb befindlichen Windkraftwerke in Kalifornien sind die Anlagen Windstar mit 120 MW, Windridge in Tehachapi mit 4,5 MW sowie die Windkraftanlage Mesa mit 30 MW in der Nähe von Palm Springs. Die Anlage in Arizona ist das integrierte Wind- und Solarenergiekraftwerk Kingman mit 10,5 MW. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen weitere Projekte für Wind- und Solarenergie in Kalifornien, Arizona und Puerto Rico.

Weitere Informationen erteilt: Jeff Rosenthal Chief Executive Officer jeff.rosenthal@brookfield.renewable.com Tel.: +1-604-685-9463 Ansprechpartnerin für Investorenbeziehungenbei Western Wind: Vanessa Pilotte Investor Relations E-Mail: vanessa.pilotte @ brookfieldrenewable.com Tel.: +1-877-470-3601