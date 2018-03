VP-Juraczka: Gratulation zur friedlichen Beilegung des Protests in der Votivkirche

Wien (OTS) - "Wir gratulieren der Erzdiözese Wien sowie der Pfarre, der Caritas, den Johannitern und allen beteiligten Behörden, dass eine friedliche Lösung für die Asylwerber in der Votivkirche gefunden werden konnte. Es ist erfreulich, dass weder die linken Instrumentalisierer noch die rechten Scharfmacher daraus politisches Kleingeld wechseln konnten", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion auf den heute erfolgten Auszug aus der Votivkirche.

