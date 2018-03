ORF SPORT + mit den Highlights vom 50 km-Langlauf-Massenstart der Herren bei der Nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013

Am 4. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Montag, dem 4. März 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom 50 km-Langlauf-Massenstart der Herren bei der Nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 um 20.15 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 22.00 Uhr.

Traditionell mit dem 50 Kilometer-Lauf der Herren geht die Nordische Ski-Weltmeisterschaft Val di Fiemme 2013 am 3. März zu Ende. In dieser herausfordernden Disziplin gewann bei der WM 2011 in Oslo der Norweger Peter Northug in einer Zeit von 2:08:09 Stunden. Der Russe Maxim Wylegschanin lief zu Silber, der Norweger Tord Asle Gjerdalen zu Bronze.

