TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Wahlen mit Folgen für Tirol", von Alois Vahrner, Ausgabe vom 3. März 2013

Bei den heutigen Wahlen geht es um Rücken- oder Gegenwind. Mitentschieden wird, ob Frank Stronach in Tirol antritt oder nicht.

Innsbruck (OTS) - Tirols Landespolitiker erwarten mit Hochspannung sowohl den Ausgang der heutigen Landtagswahlen wie auch die Bürgermeister-Kür in Landeck.

Das Superwahljahr 2013 in Österreich nimmt weiter Fahrt auf: Nach der Volksbefragung zum Bundesheer blicken heute die Bundesparteien gespannt nach Kärnten und Niederösterreich. Aber auch Tirols Politiker kann der Ausgang knappe zwei Monate vor der Tiroler Landtagswahl alles andere als kaltlassen. Zudem wird heute in Landeck in einem rot-schwarzen Duell die Nachfolge des bei einem Bergunfall tödlich verunglückten Bürgermeisters Engelbert Stenico entschieden. Nach der Abfuhr für das Berufsheer sowie dem klaren Sieg des VP-Kandidaten im "roten" Jenbach will vor allem die SPÖ den dritten Flop in Serie abwenden und Landeck halten. Umgekehrt hofft LH Platter (aus Zams) in der Nachbarstadt Landeck auf den dritten Erfolg -wenngleich trotzdem kaum Rückschlüsse auf die Landtagswahl zulässig sind. Beim Heer ging es um die Sache und gewiss nicht um Parteiräson. Und die Bürgermeisterwahlen sind vor allem Persönlichkeitswahlen. Inwieweit Tirols Parteien aus den Landtagswahlen in Kärnten und Niederösterreich Rückenwind mitnehmen können oder ihnen (noch) mehr Gegenwind ins Gesicht bläst, ist ebenso offen. In Kärnten geht es für die SPÖ um den LH-Posten und in Niederösterreich für die ÖVP um die Absolute, im jeweils anderen Bundesland für beide nur um die Abwendung einer weiteren Blamage. Vorentschieden wird heute, ob Milliardär Frank Stronach in Tirol antritt oder nicht. Bei einem Erfolg wohl ja, auch wenn der verzweifelt gesuchte gute Spitzenkandidat noch immer fehlt. Bei einem Stronach-Flop würden alle anderen aufatmen, weil hier ein nicht zu unterschätzender Stimmenfresser für alle Landtagsparteien und die Neuen wie Vorwärts Tirol wegfiele.

