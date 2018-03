FP-Jenewein zu Juracka: Bevorzugung und Sonderstellung der Ehe gegenüber Homopartnerschaft muss bleiben!

Wiener FPÖ nunmehr einzige Partei, welche sich zur Ehe in ihrer jetzigen Form und Bedeutung bekennt

Wien (OTS/fpd) - Die Bevorzugung sowie die Sonderstellung der Ehe gegenüber Homopartnerschaften muss erhalten bleiben, kontert heute der Landesparteisekretär der FPÖ-Wien, Bundesrat Hans-Jörg Jenewein dem Wiener ÖVP-Chef Manfred Juracka. Die Besonderheit der Ehe begründe sich nicht nur mit unserer abendländisch-christlichen Werteordnung, sondern auch in dem Umstand, dass nur Mann und Frau gemeinsam Kindern das Leben schenken können. Diese Besonderheit sei das Fundament in unserer Gesellschaftsordnung und bedürfe auch einer entsprechenden Würdigung, sagt Jenewein.

Der Umstand, dass Juracka nun aus seiner Parteilinie ausschere und gemeinsam mit dem rot-grünen Flügel in Wien für die Homo-Ehe werbe, sei beachtlich und verwunderlich. Denke man den Juracka-Vorstoß nur ein Stück weiter, so lande man vor dem Hintergrund der aktuellen Forderungen aus dem linken Bereich gleich beim Adoptionsrecht für Homosexuelle. "Für uns ist das absolut untragbar und inakzeptabel", hält Jenewein fest.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Wiener FPÖ nunmehr die einzige Partei in Wien ist, welche sich zur Ehe in ihrer jetzigen Form und Bedeutung bekenne, während sich die Wiener ÖVP durch ihren Obmann nun auf die linke Seite geschlagen habe. Wir gehen zudem davon aus, dass der Vorstoß Jurackas bei den christlich-konservativen Wählern der kleinen Stadtpartei zu schweren Irritationen führen werde. Jenen Wählern aus der Wiener ÖVP, die durch den Linksdrall ihrer Partei nicht mehr mitkönnen, sind jedenfalls herzlichst willkommen, ein gemeinsames Stück des Weges mit uns Freiheitlichen zu gehen, so Jenewein abschließend. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle