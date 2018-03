Stummvoll: Reformpfad saniert Budget nachhaltig

Schluss mit Wahlzuckerln – Konsolidierung voran treiben

Wien, 2. März (ÖVP-PK) "Die Regierung setzt den Konsolidierungspfad beim Budget fort und saniert damit nachhaltig den österreichischen Finanzhaushalt", sagt ÖVP-Budgetsprecher Günter Stummvoll und verweist auf die wichtige Einigung der Regierung bei der Verlängerung des Budget-Reformpfades bis 2017. "Das Ziel lautet, bis 2016 ein Nulldefizit zu erreichen und dieses für 2017 in ein Plus im Budget umzuwandeln. Mit dem Vorantreiben der Konsolidierung wären wir auch im europäischen Vergleich weiterhin eine Spitzennation", so Stummvoll. Der Beschluss soll im April den Ministerrat passieren und noch vor den Wahlen im Herbst umgesetzt werden. ****

Ausgaben, die nicht gesetzlich verpflichtend oder eine

Anpassung an die Inflation sind, sollen künftig vermieden werden. Wahlzuckerl oder schädigende Beschlüsse für das Budget sind im Wahlkampf damit passé. Dazu der Budgetsprecher: "Vizekanzler Michael Spindelegger und Finanzministerin Maria Fekter wollen ein Ende teurer Wahlzuckerln, denn viele Wahlversprechen und Beschlüsse in letzter Minute brachten hohe Kosten mit sich und haben das

Budget Österreichs nachhaltig belastet. Damit muss Schluss sein." Dann soll 2017 ein Plus von 0,2 Prozent beim Budget möglich sein. Budgetsprecher Stummvoll hält abschließend fest: "Auch wenn man beim Finanzrahmen flexibel bleiben muss, ist es wichtig, nachhaltig zu budgetieren, um nicht in ein paar Jahren ein böses Erwachen zu erleben. Das sind wir unseren kommenden Generationen schuldig!"

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at