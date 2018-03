BMASK: Pensionskonto bringt mehr Transparenz und Fairness - Grund zur Verunsicherung besteht nicht

Wien (OTS/BMASK) - Mit der Umstellung auf das Pensionskonto ab 1.1.2014 wird das österreichische Pensionssystem transparenter und fairer, heißt es in einer Aussendung des Sozialministeriums (BMASK). Durch das neue Pensionskonto kann jeder Versicherte klar nachvollziehen, wie sich seine einbezahlten Pensionsbeiträge entwickeln. Das ist ein großer Fortschritt zum derzeitigen völlig intransparenten System, wo es erst ganz am Ende der Erwerbskarriere möglich ist, die Höhe der Pension zu berechnen. Mit dem Pensionskonto kann man wesentlich leichter und nachvollziehbarer ermitteln, welche Höhe die Pension zu einem bestimmten Antrittsdatum hätte bzw. dass es sich durchaus auszahlt, über den erstmöglichen Antrittstermin hinaus im Erwerbsleben zu bleiben. "Die Vereinfachung der Berechnung und die damit verbundene Transparenz war ein wesentlicher Grund zur Umstellung auf das Pensionskonto, da sich daraus auch positive Impulse für die Erhöhung des Antrittsalters ergeben. Ein Grund zur Verunsicherung, wie es heute Bernd Marin im Morgenjournal wieder einmal versucht hat, ist keineswegs gegeben", heißt es in der Aussendung des BMASK. ****

Bei der Umstellung im kommenden Jahr auf das Pensionskonto wird eine Erstgutschrift erstellt, dabei kann es zu Gewinnen und Verlusten kommen, die aber mit 1,5 Prozent gedeckelt sind. "Die Versicherten müssen sich daher keine Sorgen machen, dass sie durch die Umstellung auf das Pensionskonto verlieren", heißt es abschließend in der Aussendung des BMASK. (Schluss)

