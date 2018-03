BZÖ-Bucher: ÖVP verabschiedet sich von Steuerreform - BZÖ einzige Steuersenkungspartei

Wähler können ÖVP und SPÖ schon morgen die Rechnung präsentieren

Wien (OTS) - "Die heutige Regierungseinigung auf den Steuerpfad bis 2017 zeigt deutlich, dass sich die ÖVP endgültig von einer Steuerentlastung der Österreicherinnen und Österreicher verabschiedet hat. Damit ist und bleibt das BZÖ die einzige Steuersenkungspartei" so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher. "Das BZÖ verlangt eine sofortige Steuersenkung noch vor den Wahlen mittels Fair Tax; gerade um die schwächelnde Konjunktur anzukurbeln und den Bürgern wieder finanziell ein wenig Luft zum Atmen zu geben. Fekter und Spindelegger haben jetzt endgültig ihr Steuerreformversprechen gebrochen. Die Wähler können der ÖVP, aber auch ihren SPö-Handlangern schon morgen die Rechnung dafür präsentieren", so Bucher.

Das "BZÖ Fair Tax" Modell sieht einen Einheitssteuersatz von 39 Prozent mit einem Freibetrag von 11.000 Euro vor. Bei einem Brutto-Monatslohn von 2.000 Euro würde ein Bürger im Jahr 1.300 Euro mehr haben. "Das wäre fair und gerecht. Wir müssen den Menschen etwas zurückgeben, nachdem sie für die Banken so viel bezahlt haben. Diese Fair Tax ist auch einfach und braucht weniger Verwaltung. Und es ist garantiert, dass insbesondere die kleineren und mittleren Einkommensbezieher sowie die Familien davon profitieren", bekräftigt Bucher.

Bucher verwies in diesem Zusammenhang auf eine WIFO-Berechnung, wonach jede Milliarde Steuerentlastung zu einem Wirtschaftswachstum von 0,25 Prozent und zu einem Anstieg der Beschäftigung um rund 4.000 Beschäftigte führe. "Packen wir es an und senken wir die Steuern für die Österreicher. Das BZÖ sorgt für Steuergerechtigkeit, denn das braucht es in diesem Land. Wenn die rot-schwarze Bundesregierung nur einen Teil der 599 Vorschläge des Rechnungshofes mit einem Einsparpotential von 17 Milliarden Euro umsetzt, dann können wir den leistungsorientierten Bürgern und den Familien das Geld zurückgeben, das sie sich verdient haben. Die Bürger haben "Genug gezahlt!". Daher runter mit den Steuern, dann geht es bergauf mit Wohlstand und Beschäftigung", erklärt der BZÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ