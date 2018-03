GPA/djp-Katzian: Klares Nein zu jedem Versuch, die Sonntagsöffnung auszuhöhlen!

Handelsangestellte haben Recht auf wohlverdienten freien Sonntag

Wien (OTS/GPA-djp) - "Der arbeitsfreie Sonntag ist ein Grundrecht, die Beschäftigung an Sonntagen die Ausnahme", betont der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Wolfgang Katzian anlässlich des morgigen Internationalen Tages des freien Sonntags (3. März). "In diesem Sinne haben wir im Vorjahr auch das Urteil des Verfassungsgerichts mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen, das einmal mehr bestätigt, dass das Verbot der Sonntagsöffnung im Handel nicht verfassungswidrig ist."++++

Die bestehenden, von Politik und Sozialpartnern mit großer Sorgfalt vereinbarten Gesetze zur Sonntagsarbeit seien grundsätzlich ausreichend, müssten jedoch zukünftig in Teilbereichen klarer gestaltet werden. "Wir registrieren immer wieder teilweise auch skurrile Versuche, das Verbot der Sonntagsöffnung im Handel mit Hilfe von Umgehungsregelungen zu lockern. Als Interessenvertretung der mehr als 500.000 Angestellten im Handel wissen wir, dass die große Mehrheit ihre wohlverdiente Freizeit am Sonntag schätzt. Die Kolleginnen und Kollegen, die am Sonntag arbeiten müssen, verdienen als Zeichen der Wertschätzung für ihren besonderen Einsatz bestmögliche Arbeitsbedingungen", so Katzian weiter.

"Wir sind auch in dieser Frage ganz klar auf der Seite der Beschäftigten - ein klares Nein zu jedem Versuch, die Sonntagsöffnung auszuhöhlen!", so Katzian abschließend.

