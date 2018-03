Kopf gratuliert Dr. Günter Stummvoll zum 70. Geburtstag

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Auf eine lange, erfolgreiche und beispielgebende politische Karriere kann ÖVP-Finanzsprecher Abg. Dr. Günter Stummvoll an seinem 70. Geburtstag, den er morgen, Sonntag, 3. März 2013, feiert, zurückblicken. "Im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs gratuliere ich unserem langjährigen Kollegen Stummvoll zu diesem großen Geburtstag und wünsche ihm viele weitere Jahre in Politik, Gesellschaft und Familie", so Kopf heute, Samstag.

Stummvoll habe in seinem politischen Leben viele Funktionen bekleidet und mit wirtschaftspolitischer Kompetenz, Intellekt, Loyalität, Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit ausgefüllt, betonte Kopf und nannte "ohne Anspruch auf Vollständigkeit" die Arbeit Stummvolls als Staatssekretär im Finanzministerium und als Generalsekretär in der Wirtschaftskammer, seine Funktionen als Bundesrat, Nationalratsabgeordneter, Klubobmann-Stellvertreter und Finanzsprecher der ÖVP.

"Der Politiker Günter Stummvoll ist ein Fachmann erster Güte in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen und ein angesehener, eloquenter und erfahrener Parlamentarier. Der Privatmann Günter Stummvoll ist begeisterter Familienmensch, Kulturliebhaber und vor allem engagierter Vertreter "seines" Waldviertels. Alles Gute, Günter, und weiterhin viel Freude und Erfolg bei allem, was Du tust", schloss Kopf.

