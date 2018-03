LR Ragger: Gutenberg-Förderschule wird nicht geschlossen

Ängste der Eltern sind unbegründet - Standortgarantie bis Ende Schuljahr 2014/2015 zugesichert

Klagenfurt (OTS) - "Kärnten soll in Zukunft zu jenem Bundesland werden, dass die UN-Behindertenrechtskonvention im Schulbereich weitestgehend umsetzt. Schon jetzt sind wir ja bei der Integration von beeinträchtigten Kindern im Pflichtschulbereich Vorreiter", erklärte Sozial- und Bildungsreferent LR Mag. Christian Ragger. Er werde alles tun, damit in Ruhe und mit größtmöglicher Sachlichkeit die optimale Versorgung von beeinträchtigten Kindern in Klagenfurt festlegt werde. Aus diesem Grund gibt es eine zweijährige Standortgarantie für die Gutenberg-Förderschule im Behindertenförderungszentrum. Bis zum Ende des Schuljahres 2014/2015 finden der Unterricht und die außerschulische Förderung der Kinder in jedem Fall am jetzigen Standort statt. Dazu verpflichtet sich die Landesregierung.

"Wo die Förderungsschule dann in weiterer Zukunft ihren Platz haben wird, soll dann ein Gremium festlegen, in dem alle Schulpartner und Vertreter der Stadt und des Landes gleichberechtigt abstimmen. Dazu gehören die Direktorin der Schule, Vertreter der Eltern und des Lehrerkollegiums", erklärte Ragger.

Die entscheidende Frage wird dabei sein, wie die Gutenberg-Förderschule in Zukunft mit der UN-Behindertenrechtskonvention kompatibel gestaltet wird. Der Staat Österreich hat sich ja verpflichtet, diese Konvention zu erfüllen. Der wesentliche Punkt dabei lautet, dass alle Barrieren zwischen Kindern mit und ohne Behinderung abgebaut werden müssen. Dies bedeutet, dass es keine abgeschlossene Schule nur für beeinträchtigte Kinder, wie es derzeit die Gutenberg-Schule ist, geben dürfte. "Es wird daher langfristig darüber zu diskutieren sein, wie die Gutenberg-Schule als eigene organisatorische Einheit mit einer anderen bestehenden Schule verbunden werden kann", so Ragger abschließend.

