"profil": Ökonom Peter Bofinger: "Finanzmärkte haben viel mit Schafherden gemein"

Deutscher Wirtschaftsweise sieht "existenzielles Problem", wenn sich Märkte aus Ländern zurückziehen, die sich vom Sparkurs abwenden

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" warnt der deutsche Ökonom und Wirtschaftsweise Peter Bofinger davor, dass sich einzelne Euro-Staaten von der Austeritätspolitik abwenden. "Wenn die Märkte beginnen, sich von jenen Ländern abzuwenden, die einen Kurswechsel einschlagen, kann das ein existenzielles Problem werden", sagt Bofinger. Dies sei nur auf gesamteuropäischer Ebene mit der Etablierung eines europäischen Finanzministers zu lösen.

Dennoch sei ein Kurswechsel dringend notwendig, denn: Bisher habe der europäische Sparkurs zu "keiner positiven Entwicklung in den europäischen Krisenländern geführt". Die Erfolge der populistischen Parteien in Italien zeigten, was passiere, "wenn man es mit der Austerität übertreibt".

Bofinger glaubt, dass sich auch 2013 die Rezession in Europa fortsetzen werde. Über die Märkte sagt der Ökonom im "profil"-Interview: "Die Finanzmärkte haben viel mit Schafherden gemein. Wie Schafe folgen sie meist blind dem Herdentrieb."

