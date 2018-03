"profil"-Umfrage: Frauen vor allem bei Gehalt und Aufstiegschancen benachteiligt

Am meisten Gerechtigkeit für Frauen in der Politik

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in

seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, finden die Österreicher, dass Frauen vor allem beim Gehalt benachteiligt werden (82%). 62% der Befragten sehen laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage die Aufstiegschancen im Beruf zwischen Frauen und Männern ungleich verteilt. 48% halten die Frauen im Haushalt für nicht gleichberechtigt, 42% in der Kindererziehung. Von allen Kategorien am wenigsten benachteiligt sehen die Österreicher die Frauen in der Politik (33%). Nur 5% der Befragten sagen, Frauen seien überall gleichberechtigt. (Mehrfachnennungen möglich). Am 8. März ist Weltfrauentag.

Rückfragen & Kontakt:

"profil"-Redaktion, Tel.: (01) 534 70 DW 3501 und 3502