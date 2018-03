Nonin Medical als exklusiver Anbieter für zerebrales/somatisches Oximetriesystems an führenden Kinderkliniken in Polen ausgewählt

(PRN) - - Das zerebral/somatische Oximetriesystem EQUANOX(TM) Advance des Unternehmens konnte sich aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Präzision gegen konkurrierende Systeme durchsetzen

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Nonin Medical, Inc., der Erfinder der Fingerpulsoximetrie und Marktführer im Bereich nicht invasiver medizinischer Überwachungstechnologien, gab heute bekannt, dass das zerebral/somatische Oximetriesystem EQUANOX(TM) Advance des Unternehmens zur Verwendung in den fünf Universitätskliniken mit Schwerpunkt Pädiatrie in Polen ausgewählt wurde. Die Krankenhäuser sind:

-- SP SK Nr. 6, Schlesische Medizinische Universität Kattowitz, Oberschlesische Kinderklinik, Kattowitz -- Universitätsklinik Krakau -- Universitätskinderklinik Krakau -- Universitätsklinik Nr. 4, Lodz -- Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Posen

EQUANOX ist eine auf der Nahinfrarotspektroskopie basierende Überwachungseinrichtung, die nichtinvasiv und kontinuierlich die Sauerstoffsättigung im Gehirn und in anderen Gewebeteilen misst. Das Gerät bietet den Ärzten die Möglichkeit, schnell zu reagieren, um eine schädliche Gewebeischämie zu behandeln, bevor sie gefährlich wird.

"Wir freuen uns, dass das polnische Gesundheitswesen die Präzision und die Benutzerfreundlichkeit bei der Auswahl eines zerebral/somatischen Oximetriesystems für ihre Kinderkliniken schätzt", erklärte Kevin McGowan, Vice-President für den Vertrieb bei Nonin Medical. "Bei einigen Generationen von zerebralen und somatischen Oximetriesystemen müssen die Ärzte Alter und Gewicht der Patienten eingeben, um die Variabilität im Hirngewebe von Kindern auszugleichen. Bei dem EQUANOX-System müssen dank der Dynamic Compensation(TM) keine Patientendaten mehr eingegeben werden. Es handelt sich dabei um einen Algorithmus, mit dem das System automatisch Hirngewebe von Neugeborenen und Kindern berücksichtigt. Die Kombination mit dem Dualemitter und dem Dualdetektor, die für absolut präzise Messungen sorgen, machen das EQUANOX-System eindeutig zur besten Wahl."

Der Erwerb des zerebral/somatischen Oximetriesystems EQUANOX von Nonin in Polen wurde vom großen Orchester der Weihnachtshilfe (GOCC) ermöglicht, einer der größten privaten Wohltätigkeitsorganisationen in Polen. Jedes Jahr trifft sich das große Orchester der Weihnachtshilfe mit Krankenhausleitungen, um festzulegen, welches medizinische Gerät am dringendsten gebraucht wird. An zerebral/somatischen Oximetriesystemen besteht in Polen ganz besonders großer Bedarf, da die Ärzte dank dieser Technologie rechtzeitig auf eine Sauerstoffunterversorgung reagieren können, bevor es zu schwerwiegenden Verletzungen kommt. Ziel des GOCC ist es, die Gesundheit und das Leben von Kindern zu schützen, indem es öffentlichen Krankenhäusern medizinische Geräte zu Verfügung stellt. Seit 1993 hat das GOCC mehr als 100 Millionen USD zum Kauf von medizinischer Ausrüstung in Polen gespendet.

Das EQUANOX Advance-System verwendet das Modell 8004CB und das Modell 8004CB-NA (nichthaftend) der Neonatal/Pädiatrie-Sensoren, um die genaue Sauerstoffsättigung zerebraler und anderer Gewebeteile im Körper zu messen. Die wichtigsten Vorteile des EQUANOX-Systems im Vergleich zu den Geräten der älteren Generationen sind:

-- Zerebrale und somatische Überwachung - Bis zu vier Kanäle auf einem Bildschirm zur Überwachung der Sauerstoffsättigung im Gehirn und in Körperzellen im Körper, darunter die Niere und die Leber -- Patentierte Sender und Detektoren mit dualem Licht-Emitter und -Detektor und Präzision auf vier Wellenlängen - Das erste und einzige Gerät, dessen Architektur aus einem dualen Lichtemitter und einem Sensor zur Lichterkennung besteht, und der sich als erstes Gerät effizient und gezielt für die Großhirnrinde einsetzen lässt und dabei Oberflächenartefakte eliminiert, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen(1) -- Absolute Präzision - Bietet präzise Messung der Sauerstoffsättigung im Gewebe zu einem festgelegten Zeitpunkt, nicht nur relative Werte, keine geringere Präzision bei Veränderung der Werte -- Stimmigkeit und Zuverlässigkeit - Schnelle, zuverlässige Reaktionen auf Veränderungen ohne Signalinstabilität und Unterbrechungen durch äußere Elektrik- und Lichtinterferenzen. -- Tragbarkeit und Konnektivität - Leichter, robuster Monitor mit langer Batterielaufzeit für die ständige Überwachung der Patienten beim krankenhausinternen Transport. Ist mit einer Vielzahl an Datenmanagement-Systemen kompatibel.

Informationen zu Nonin Medical, Marktführer im Bereich nicht invasiver medizinischer Überwachungstechnologien

Nonin Medical, Inc. entwickelte das Fingerpulsoximeter und entwirft und produziert nicht invasive medizinische Überwachungsgeräte, die die Anforderungen der Kunden an die Technologie heute wie in der Zukunft erfüllen können. Von seinem Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota aus vertreibt Nonin Medical Pulsoximeter und regionale Oximeter, Kapnographen, Sensoren und Software an Gesundheitsexperten und Verbraucher in mehr als 125 Ländern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit über 100 OEM-Partnern weltweit zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf nonin.com.

Referenz: 1) Davie SN, Grocott HP. Impact of Extracranial Contamination on Regional Cerebral Oxygen Saturation: A Comparison of Three Cerebral Oximetry Technologies.Anesthesiology. 2012; 116(4):1-7.

