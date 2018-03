LOS-starten! Am 1. März beginnt bereits die siebte Runde der Jungschar- und Minilotterie

Wien (OTS) - "Die Lotterie ist eine wunderbare Möglichkeit die Jungschar-Arbeit direkt zu unterstützen und sich dabei durch den Los-Gewinn selbst noch eine Freude zu machen. Ein Euro des Lospreises bleibt direkt bei den Gruppen in den Pfarren, um Aktionen wie Sommerlager oder Anschaffungen zu finanzieren. Der Rest fließt in bundesweite Projekte und Infomaterialien zum Thema Kinderrechte oder pastorales Arbeiten mit Kindern", erklärt Uli Hofstetter, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar.

Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten werden die Lose zum Preis von vier Euro in den Pfarren bis etwa Anfang Juni zum Verkauf anbieten. Es winken als Hauptpreise Gutscheine für Urlaub in Österreich und Übernachtungen in einem Thermenresort. Außerdem gibt es noch Preise in Form von Gutscheinen von GEA und Libro, Bücher des Wiener Dom-Verlags, Süßes von Manner und Kinderrechte-Kalender zu gewinnen. Zudem gilt für jedes Los, welches nicht als Haupt-, Waren-oder Serientreffer gezogen wurde, dass es in einem Weltladen bis Ende August gegen eine Fairretta Schokolade eingetauscht werden kann.

Die Kooperation mit den Weltläden unterstreicht nach Uli Hofstetter ein grundsätzliches Anliegen der Jungschar, nämlich "das Bekenntnis zu einem fairen Miteinander in jeder Hinsicht. Egal ob es sich dabei um Schwerpunktthemen wie der gerechte Umgang mit Ressourcen oder um Kooperation in der Gruppenstunde handelt." Der Kauf eines Loses unterstützt die Arbeit an der Basis und garantiert das Fortführen bundesweiter Vorhaben.

Die offizielle Ziehung erfolgt am 26. Juni 2013 unter notarieller Aufsicht in den Räumen der Österreichischen Lotterien, die Ziehungsliste wird auf der Homepage www.jungschar.at und im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht.

