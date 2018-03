"Sport am Sonntag" mit Gaststar Peter Stöger

Am 3. März um 18.05 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 3. März 2013 um 18.05 Uhr in ORF eins u. a. mit Peter Stöger und Mario Stecher als Studiogäste.

Fußball

Austria Wien-Trainer und Tabellenführer Peter Stöger live im Studio.

Nordische Ski-WM

Medaillen, Emotionen und Überraschungen - das "Best of" aus dem Val di Fiemme. Dazu ist Silbermedaillengewinner Mario Stecher live zu Gast.

Formel 1

Die Saisonvorschau zwei Wochen vor dem Start in Australien.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

