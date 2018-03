Führender US-amerikanischer Lebensmittelhersteller nutzt neue Technologie zur Abwasserbehandlung

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Biowater Technology freut sich bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen die bisher grösste Bestellung für das neue kosteneffiziente Biofilm-Abwasserbehandlungssystem CFIC(R) von Biowater erhalten hat. Das System wurde von einem der führenden privaten Lebensmittelhersteller in den USA bestellt.

Zurzeit verarbeitet eine belüftete Lagune mit einem Fassungsvermögen von 6,435 Mio. l das Abwasser, bevor es in die Kanalisation abgeleitet wird (d. h. Abwasservorbehandlung ). Die Verbesserungen des Vorbehandlungssystems steigern die Leistung der vorhandenen Infrastruktur und die Verarbeitungskapazität, gleichzeitig gibt es Pläne zur Produktionssteigerung. Die Installation basiert auf der neuen patentierten Technologie Continuous Flow Intermittent Cleaning(R) (CFIC(R)) von Biowater. Das System soll die im Prozessabwasser des Standorts enthaltenen organischen Stoffe biologisch zersetzen. Sein Bemessungsabfluss beträgt 1,515 Mio. Liter pro Tag mit einem CSB-Zufluss von 7.400 mg/l.

Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie verbraucht bei der Produktion im Allgemeinen grosse Wassermengen, gleichzeitig wird stark belastetes Abwasser erzeugt. Es ist charakteristisch für dieses Wasser, dass es sehr gut biologisch abbaubar ist ?' damit wird es zur idealen Grundlage für biologische Prozesse, einschliesslich Biofilm-Technologien. So enthält Abwasser aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zumeist hohe Konzentrationen an biochemischem Sauerstoffbedarf (BSB), chemischem Sauerstoffbedarf (CSB), Feststoffgehalt, verbundenen Geruchsstoffen und Nährstoffen in unterschiedlichen Konzentrationen. Für die Industrie sind die Bedingungen für eine Zuführung zum Abwassersystem kostenaufwendig und streng reguliert, für die Zuführung zur öffentlichen Kanalisation ist eine Vorbehandlung erforderlich.

Die CFIC(R)-Technologie



von Biowater ist ein sehr effizienter Biofilm-Prozess und eignet sich deshalb ideal für Abwasser aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Die geschützte Lösung



von Biowater beseitigt die typischen mit der Behandlung von stark belastetem Abwasser verbundenen Probleme, z. B. Retention von gelöstem Sauerstoff und Beschränkungen der Diffusion von Substrat und Sauerstoff in den Biofilm. Die Vorteile sind Energieeinsparungen, grössere Kapazität, kleinere Standfläche und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wie SBR und Belebtschlamm.

Im Abwassermarkt wird der CFIC(R)-Prozess verwendet werden, um vorhandene Membranenreaktor- (MBR) oder Moving Bed-Bioreaktorsysteme mit zusätzlicher Kapazität auszustatten. Darüber hinaus wird CFIC(R) eingesetzt, um eine Ableitungsqualität zu erreichen, die sich für Tertiärfiltration und Ableitungswiederverwendung eignet.

Biowater Technology ist ein innovatives Unternehmen mit mehr als vierzig Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der biologischen Wasseraufbereitung. Unser Schwerpunkt liegt auf der Einsparung von Energie und der Wiederverwertung von Ressourcen, denn wir wissen, dass Wasser unser wichtigstes Gut ist. Biowater verfügt über weltweite Erfahrung bei der Konstruktion von Biofilm-Abwasseraufbereitungssystemen für Unternehmen in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Milchprodukte und Schlachterei. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.biowatertechnology.com oder auf Anfrage per E-Mail an sales @ biowatertechnology.com. Biowater Technology ist in Tonsberg, Norwegen, ansässig, und unterhält eine Niederlassung in Cumberland, Rhode Island, USA. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Distributionsnetzwerk.

Ansprechpartner: Nordamerika: Joshua Hanlon Mobil: +1-508-577-8347 josh@biowatertechnology.com International: Audun Lodemel, Mobil: +47-911-10-600 audun.lodemel@biowatertechnology.com