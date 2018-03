SPÖ-Termine von 4. bis 10. März 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 4. März 2013:

10.00 Uhr Pressekonferenz "Bildungsmedienabkommen ausgeweitet. ORF und BMUKK intensivieren Zusammenarbeit" mit Bildungsministerin Claudia Schmied und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

14.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zum Symposium "Staats- und Verfassungskrise 1933" (Parlament).

14.15 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann empfängt den Präsidenten der Republik der Union Myanmar U Thein Sein im Bundeskanzleramt. FOTO-und FILMMÖGLICHKEIT bei der Begrüßung. (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)

14.45 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt den Staatspräsidenten der Republik Union Myanmar, Thein Sein, zu einem Arbeitsgespräch (Parlament).

16.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer spricht bei der Generalversammlung der Österreichischen Freunde von Yad Vashem (Rathaus).

DIENSTAG, 5. März 2013:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer spricht bei der Hauptversammlung des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen (Urania).

12.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Eröffnungsworte bei der Tagung der Behindertenvertrauenspersonen (Catamaran, 1020 Wien).

13.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt an der Generalversammlung der Vereinigung öffentlicher Mandatare teil (Parlament).

14.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält bei einem Symposium der Internationalen Organisation der Obersten Rechungskontrollbehörden (INTOSAI) ein Referat zum Thema "Prüfung und Beratung durch ORKB: Risiken und Chancen sowie Möglichkeiten für die Beteiligung von BürgerInnen" (Vienna International Centre/VIC).

15.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht den Zeitreisewerkstatt "Annexion 1938" der Demokratiewerkstatt des Parlaments (Palais Epstein).

18.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eröffnet die Buchpräsentation von Aleksandra Pawloff "Selbst Bewusst. Frauen die ihren Weg gehen" (Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

18.30 Uhr Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha hält bei der Bezirksjahreskonferenz der SPÖ Josefstadt ein Referat zum Thema "Das neue Parteiprogramm" (SPÖ Bezirkszentrum, Albertgasse 23, 1080 Wien).

19.00 Uhr Die stellvertretende SPÖ-Bundesvorsitzende Barbara Prammer hält bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Froschberg/Linz ein Referat (Volkshoch Froschberg, Kudlichstraße 21, Linz).

20.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der ORF-Sendung "Bürgerforum" zum Thema "Der getäuschte Konsument" teil.

MITTWOCH, 6. März 2013:

10.00 Uhr Pressekonferenz zur Initiative "Kulturvermittlung mit Schulen in Bundesmuseen" - Zwischenbilanz und Ausblick auf 2013" gemeinsam mit Bundesministerin Claudia Schmied und Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

10.00 Uhr Pressefrühstück der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner und Karin Kadenbach anlässlich des Internationalen Frauentags zum Thema "Mehr Gerechtigkeit für Frauen in Europa" (Europäisches Parlament, Members Restaurant, Ebene 0, Rue Wiertz 60, 1047 Brüssel).

11.00 Uhr Kulturministerin Claudia Schmied besucht anlässlich des österreichweiten Aktionstag "Schule schaut Museum" das MUMOK (MUMOK, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt am 5. Österr. Gesundheitswirtschaftskongress zum Thema "Mehr Geld od. mehr Produktivität: Ist das Ende der Fahnenstange erreicht?" teil (Rennweg 16, Austria Trend Hotel Savoyen, 1030 Wien).

12.30 Uhr Anlässlich des Internationalen Frauentages laden die SPÖ Frauen zu einem Gedenken an Rosa Jochmann, Hertha Firnberg und Johanna Dohnal; mit u.a. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und der Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger (Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234,, Eingang Tor 2, 1110 Wien).

13.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Gütesiegelverleihung für Betriebliche Gesundheitsförderung der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) teil (Margaretengürtel 35, ÖBB Produktion GmbH Wien/Stützpunkt Matzleinsdorf, 1100 Wien).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt aus Anlass des Internationalen Frauentages zu einer Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Frauennetzwerk Medien zum Thema "Neue Meinungsmärkte - Alte Männermacht Frauen und Teilhabe in Demokratie und Medien" (Parlament).

18.20 Uhr Staatsekretär Josef Ostermayer hält einen Vortrag "Die Kärntner Ortstafellösung" am Europainstitut der Universität Zürich. (Universität Zürich-Zentrum, Rämistrasse 71, Hörsaal KOL-F-117, Zürich)

18.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt in Graz an der Podiumsdiskussion von herzlinks/MedUni Graz - "Quo Vadis Gesundheitsreform - wie sieht das Gesundheitssystem f. Ärztinnen u Ärzte von morgen aus?" teil (Auenbrugger Platz 15

Hörsaal D im Hörsaalzentrum am LKH Gelände, 8010 Graz)

20.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eröffnet das Filmfestival "Tricky Women 2013" (English Cinema Haydn, Mariahilferstraße 57, 1060 Wien).

DONNERSTAG, 7. März 2013:

9.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger eröffnet den Kongress der DiätologInnen Parkring 12a, Vienna Marriott Hotel, 1010 Wien).

9.30 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Sozialminister Rudolf Hundstorfer beim Pressefrühstück "Meine Hände gegen Gewalt" von "White Ribbon" (Sozialministerium, 1. Stock, Dallinger-Saal, Stubenring 1, 1010 Wien).

10.00 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures tauft das neue, modernste Einsatzboot der Schifffahrtsaufsicht des BMVIT auf den Namen LINZ. Im Anschluss lädt Reinhard Voderwinkler, Chef der Obersten Schifffahrtsbehörde, zu einer Rundfahrt im Hafenbecken, danach bittet ÖSWAG-Werft Linz Chef Reinhard Rath zur Besichtigung der Werft und der weiteren noch in Bau befindlichen Dienstboote (Hafenstraße 61, 4010 Linz).

14.00 Uhr Bildungsministerin Claudia Schmied besucht die "BeSt- Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung" (Stadthalle Wien, Vogelweidplatz 14, 1150 Wien).

15.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Festrede anlässlich des 30jährigen Bestehens der REINTEGRA "Psychische Erkrankung und Arbeitswelt" (Wiener Rathaus, Festsaal, 1010 Wien).

17.00 Uhr Kulturministerin Claudia Schmied und der Österreichische Kunstsenat laden zur Präsentation der Buches "Der Doppelgänger" von Gustav Peichl ein. Einführung durch Dr. hc. Josef Winkler und Prof. Dr. Robert Fleck. Lesung: Mavie Hörbiger (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

18.30 Uhr Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner diskutiert zum Thema "(K)ein Platz für Frauen an der Spitze" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien; Infos unter

http://www.europarl.at/ressource/static/files/einladungprogramm_fraue

ntag_2013.pdf).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek und Landesrätin Karin Scheele bei der Podiumsdiskussion der SPÖ-Frauen Wiener Neudorf (Migazzihaus, Schlossmühlplatz 1, 2351 Wiener Neudorf).

19.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann bei der Verleihung des VN-Wirtschaftspreises "Vorarlbergs Top 100" (Spar Zentrale, Dornbirn)

FREITAG, 8. März 2013:

Besuchstag von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer mit SPÖ-Abgeordneter Petra Bayr in Wien-Favoriten.

Ablauf: 8.00 - 9.15 Uhr Besuch der Favoritner Polizei; Gespräch mit Polizistinnen, die vor allem im Gewaltschutz aktiv sind (Van-der-Nüll-Gasse 11, 1100 Wien). ca. 9.30 - 11.45 Uhr Volksschule Laimäckergasse, gemeinsame Begrüßung, Gespräch mit Direktorin Elfriede Unger, Besuch in Brennpunkt-Klassen, Gespräche mit SchülerInnen und LehrerInnen (Laimäckergasse 17, 1100 Wien). ca. 12.00 - 13.15 Uhr Begegnung mit MarktstandlerInnen des Victor Adler Markts, mit türkischstämmige Marktsprecherin und Marktreiber des Marktes (Adler Imbiss, Viktor-Adler-Markt Stand 53-54) ca. 13.15 -13.45 Uhr Rote Nelken verteilen am Victor Adler Markt anlässlich des internationalen Frauentags. ca.14.00 - 16.00 Uhr Besuch bei FEM Süd, Gespräch mit den Mitarbeiterinnen, Präsentation der weitgefächerten Aktivitäten betreffend Frauengesundheit (Kaiser Franz Josef Spital, Kundratstraße 3, 1100 Wien)

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Gütesiegelverleihung für Betriebliche Gesundheitsförderung der Wr. Gebietskrankenkasse teil (Wienerbergstraße 15-19, WGKK/10. Stock, Festsaal, 1010 Wien).

13.00 Uhr Am Internationalen Frauentag laden die SPÖ Frauen zu einem Live-Chat auf www.frauen.spoe.at zu aktuellen frauenpolitischen Fragen mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. (13.00 bis 14.00 Uhr, www.frauen.spoe.at)

15.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Offenen Rathaus Wien.

16.30 Uhr bis 21.00 Uhr - Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek lädt zum Open House am Frauentag 2013.

Programm:

16.30 Uhr Eröffnung der Ausstellungen im Innenhof des Palais Dietrichstein: Angela Zwettler: "die besetzte Körperin", Projektionen von digitalen Bildmontagen, Objekte und Plastiken - Raum EG 19, culture unlimited: "LOST SPACE? die frau im öffentlichen Raum!" -Raum EG 20, MonA-Net: "Hörstuhl zum Thema Mädchen* sitzen-hören-verstehen" - Raum EG 27, Bettina Frenzel: "microscopic view" -Stiegenaufgang, Künstlerinnenfahnen zum 8. März.

17.30 Uhr: Einlass in das Büro der Ministerin - Möglichkeit zur Besichtigung der Räumlichkeiten, 18.30 Uhr: kunst)spiel mit "Last Minute Lady"

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält ein Einleitungsreferat zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung im Rahmen der "Bruno-Kreisky-Lectures"; Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, spricht zu "Ökonomie, Ethik, Politik: Eine kosmopolitische Perspektive" (Presseclub Concordia).

19.00 Uhr Talk zum Thema "GANZ SCHÖN anstrengend?! - Wie die Schönheits-industrie unser Leben bestimmt" statt; mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Carmen Stamboli (ehemalige Miss Austria), Lisa Tomaschek-Habrina (sowhat - Institut für Menschen mit Essstörungen). Moderation: Mari Lang, ORF.

20.00 Uhr: DJane Michaela Reichel, Kinderbetreuung vor Ort.

(Alle Veranstaltungen: Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1014 Wien)

18:30 Uhr Staatssekretär Dr. Josef Ostermayer hält die Eröffnungsrede zur Preisverleihung "Human Rights Book Award" (BKA/Kongresssaal)

SAMSTAG, 9. März 2013:

11.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim Polittalk zum Internationalen Frauentag 2013 in Alterlaa (Kaufpark-Alterlaa, Anton-Baumgartnerstr. 44, 1230 Wien).

16.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält eine Begrüßungsrede bei der Frauentagsveranstaltung der Alevitischen Frauen Wiens (AK Wien, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien).

(Schluss) ah/bj

