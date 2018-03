Deutliches Wachstum bei der ING-DiBa Austria

Auch im wirtschaftlich schwierigen Jahr 2012 konnte die ING-DiBa Austria weiter zulegen.

Wien/Frankfurt (OTS) - Die ING-DiBa Direktbank Austria schließt das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 mit einem klaren Plus auf allen Linien ab.

Bei der Kundenzahl überstieg Österreichs Direktbank Nr. 1 die 500.000er Marke (von 490.000 in 2011 auf 514.000 Kunden in 2012). Die Retail Balances (Summe aus Einlagen von Privatkunden, Krediten an Privatkunden sowie verwaltetem Depotvolumen) stiegen von 6,9 Milliarden Euro in 2011 auf 7,3 Milliarden Euro in 2012. Die Mitarbeiterzahl stieg von 130 auf 140.

Traditionell stark beim Sparen

"Auch 2012 durften wir abermals erfahren, dass wir mit unserem Angebot den richtigen Kurs eingeschlagen haben. Die Österreicher setzen auf sichere Veranlagungen, faire Angebote und möchten ihr Erspartes kurzfristig verfügbar haben. Genau das bieten wir", erklärt Roel Huisman, CEO der ING-DiBa Direktbank Austria die Situation.

Wie schon in den Vorjahren profitiert die ING-DiBa Austria mit ihrem Sparangebot deutlich vom Spareifer der Österreicher. Wie zuletzt eine Umfrage der ING-DiBa zeigte, wird in keinem anderen Land Europas so fleißig gespart.

"Das Bedürfnis nach einfachen, leicht verständlichen und sicheren Sparprodukten ist stark ausgeprägt. Die Österreicher sind Europasparmeister - und sie finden bei uns, was sie suchen", begründet Roel Huisman u.a. den Erfolg.

Im Bereich täglich verfügbares Direkt-Sparen sowie beim Festgeld bis 12 Monate war starkes Wachstum zu verzeichnen. Vor allem im zweiten Halbjahr waren die Zuwächse überproportional.

Große Erfolge im Kreditgeschäft

Auch bei den Krediten war ein deutliches Plus zu verzeichnen. Die Anzahl der Kreditkunden stieg um 18%. "Wir haben 2012 wiederholt Schwerpunkte beim Konsumkredit gesetzt und gehören in diesem Bereich zu den Topanbietern. Die Einfachheit und die fairen Konditionen kommen sehr gut an. Viele Kunden haben sich für einen Kredit der ING-DiBa wegen der besonderen Fixzinsgarantie entschieden und sichern sich damit die günstigen Konditionen über die gesamte Laufzeit", sagt Huisman.

Sehr zufrieden mit Geschäftserfolg

Trotz des allgemein niedrigen Marktzinsniveaus ist der ING-DiBa Austria abermals ein hervorragender Jahresabschluss gelungen. Huisman zeigt sich mit dem Geschäftserfolg "sehr zufrieden".

Aber auch nicht monetäre Erfolge führt er ins Treffen, so z.B. die hervorragenden Werte bei Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

Für 2013 erwartet Huisman kaum Änderungen der Rahmenbedingungen. "Wir jedenfalls werden unseren Kurs fortsetzen und uns weiterhin anstrengen, optimale Konditionen und hervorragenden Service für unsere Kunden zu bieten", sagt Huisman

ING-DiBa AG in Deutschland legt abermals kräftig zu

In Deutschland präsentierte die ING-DiBa AG - zu der die ING-DiBa Austria als österreichische Niederlassung zählt - heute im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz das Ergebnis 2012.

Mit nun 7,8 Mio. Kunden verzeichnete sie das größte Kundenwachstum in den letzten fünf Jahren und verwaltet ein um 16 Mrd. Euro gestiegenes Geschäftsvolumen von 182 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern betrug 485 Mio. Euro (Vorjahr 660 Mio. Euro). "Auch wenn das Ergebnis unter der Bestmarke des letzten Jahres liegt, sind wir angesichts des schwierigen Marktumfeldes damit sehr zufrieden. Das Kundenwachstum und insbesondere das Wachstum bei den Spargeldern haben unsere Erwartungen übertroffen und zeugen vom Vertrauen unserer Kunden", sagt Roland Boekhout, Vorstandsvorsitzender der ING-DiBa AG.

Über die ING-DiBa Austria

Die ING-DiBa Direktbank Austria www.ing-diba.at ist mit 514.000 Kunden und Retail Balances (Summe aus Einlagen von Privatkunden, Krediten an Privatkunden sowie verwaltetem Depotvolumen - Stand 12/2012) von 7,3 Mrd. Euro die klare Nummer 1 unter den Direktbanken. Mit ihrer Produktstrategie setzt sie auf ein konzentriertes Portfolio an einfachen Produkten aus den Bereichen Sparen, Kredit und Fonds. Mit 140 Mitarbeitern am Standort Wien Galaxy Tower ist die Direktbank rund um die Uhr über Internet, Telefon oder Post erreichbar. Der Verzicht auf ein teures Filialnetz bringt enorme betriebswirtschaftliche Vorteile, die an die Kunden in Form günstiger Konditionen weitergegeben werden.

Die ING-DiBa Austria ist die österreichische Niederlassung der ING-DiBa AG Deutschland. Für österreichische wie auch deutsche Kunden gilt die gesetzliche Einlagensicherung der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Darüber hinaus ist die ING-DiBa AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen, mit derzeit bis zu 1,49 Milliarden Euro pro Kunde.

Rückfragen & Kontakt:

Pia Kain

Public Relations

ING-DiBa Direktbank Austria

Galaxy Tower, Praterstraße 31, 1020 Wien

Telefon: 01/68000 - DW 50181

E-Mail: pia.kain @ ing-diba.at

www.ing-diba.at