Bundesheer-Hubschrauber retten zwei Snowboarder

Wien/Aigen im Ennstal (OTS/BMLVS) - Hubschrauber des Bundesheeres haben gestern Abend zwei Snowboarder aus der Bergnot gerettet. Die Hubschrauber befanden sich auf einem Nachtflug im Dachsteingebiet. Die Bergrettung Ramsau, die bereits auf der Suche nach den vermissten Snowboardern war, hat die Hubschrauber während des Übungsfluges kurzfristig angefordert und zu den Wintersportlern umgeleitet. Zwei Hubschrauber des Typs OH-58 landeten gegen 20.00 Uhr beim Gutenberghaus am Dachstein. Die beiden Snowboardern wurde unverletzt gerettet und in die Ramsau geflogen.

Oberleutnant Eva Berginc, einer der drei weiblichen Pilotinnen des Bundesheeres war Co-Pilotin: "Ohne unsere Erfahrungen mit Landungen im Hochgebirge wäre dieser Einsatz, vor allem in der Nacht nicht möglich gewesen. Einen Abstieg auf eigene Faust hätten die Snowboarder vermutlich nicht überlebt."

Alle Hubschrauber-Piloten des Bundesheeres absolvieren im Rahmen der Einsatzpilotenausbildung einen Hochgebirgslandekurs im Sommer und im Winter. Diese Übungen, die auch in der Nacht durchgeführt werden, sind durch Umweltauflagen stark eingeschränkt. Gerade die erfolgreiche Rettung zweier Menschen zeigt aber, wie notwendig Landeübungen im Hochgebirge und damit auch in ökologisch sensiblen Zonen sind. Um Menschenleben zu retten oder in Auslandseinsätzen erfolgreich zu sein, müssen die Piloten ihren Hubschrauber auch im Hochgebirge sicher landen können.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

Tel.: +43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at