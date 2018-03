Wie neuste Smartphones alt bewährtes verdrängen und dennoch unverwechselbar bleiben

Erfurt (ots) - So unvorstellbar der heutige Verzicht auf das Handy oder Smartphone ist, desto erstaunlicher ist ein Blick auf die Vielfalt des kleinen Helfers.

Kein Wecker lässt uns am frühen Morgen individueller wecken, wie ein Smartphone mit unbegrenzter Auswahl an Musik. Dank großem Speicher, bietet es ebenso den perfekten Ersatz für Mp3-Player oder Spiele-Konsole. Schnappschüsse kommen direkt per Knopfdruck, in immer besserer Qualität. Smart, elegant und zu jeder Zeit griffbereit, stellt es die Digitalkamera gekonnt in den Schatten.

Flatrates und günstigere Tarife verdrängen das Festnetztelefon genauso wie die DVD die Videokassette. Auf die Morgenzeitung verzichtet man heute ebenso wie auf die Nutzung eines Kalenders, denn sämtliche Apps liefern einem die neuesten Nachrichten rund um die Uhr und erinnern einem zeitgerecht an den nächsten Termin. Ebenso gehört das Navigationsgerät der Vergangenheit an, denn mobiler Apps, die zudem meist noch aktueller sind, gibt es mittlerweile zu vergleichsweise günstigeren Preisen.

Smartphones verpacken altbewährtes auf elegante Art und Weise in nur einem Gerät zu einem elektronischen Alleskönner. Bei steigenden Verkaufszahlen und großer Nachfrage, steigt da natürlich auch der Wunsch nach Individualität.

So sieht man es heute nicht selten, dass Smartphones ihre eigene persönliche und sogenannte zweite Haut erhalten. Die Rede ist von schützenden und stillvollen Hüllen oder Cases. Unternehmen wie JazzyShirt nehmen diesen Trend auf und ermöglichen das personalisieren ganz eigener Hüllen. Ob für Smartphones wie dem iPhone oder Samsung Galaxy oder Tablets wie dem iPad oder Kindle -Kunden können auf Jazzyshirt.com in wenigen Schritten eine eigene individuelle Hülle selbst gestalten und bedrucken lassen. Das geschieht über einen innovativen Konfigurator, mit welchem man eigene Fotos hochladen, Motive auswählen oder eigene Texte und Sprüche auf dem Smartphone oder Tablet platzieren kann.

Der eigenen Ideenvielfalt sind somit keine Grenzen gesetzt und machen ein in Masse produziertes Gerät doch unverwechselbar.

