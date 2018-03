EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Certus Beteiligungs-GmbH Sitz: Graz Staat: Österreich

Anlass der Meldung: § 96 Z 22 BörseG (Nachmeldung eines bisher nicht meldepflichtigen Finanzinstruments)

Die ANDRITZ AG wurde am 26.2.2013 informiert, dass die Certus Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Graz seit August 2004 Darlehensgeberin eines mit der Deutsche Bank AG als Darlehensnehmerin abgeschlossenen Wertpapierdarlehens (Laufzeit des Darlehens: bis 18. August 2014) betreffend 2.400.000 Stück Aktien der im amtlichen Handel notierten ANDRITZ AG mit Sitz in Graz (= 2,308% Anteil am Grundkapital der ANDRITZ AG) ist. Die Certus Beteiligungs-GmbH hält 29.549.544 Stück ANDRITZ-Aktien (28,413%). Im Falle der Beendigung des Wertpapierdarlehens würde die Certus Beteiligungs-GmbH über 31.949.544 Stück Aktien (= 30,721%) verfügen, falls die Darlehensnehmerin nicht von der Option auf Barausgleich Gebrauch macht. Die Cerberus Vermögensverwaltung GmbH hält unverändert 800.000 Stück ANDRITZ-Aktien (0,769% am gesamten Grundkapital).

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Andritz AG Stattegger Straße 18 A-8045 Graz Telefon: +43 (0)316 6902-0 FAX: +43 (0)316 6902-415 Email: welcome @ andritz.com WWW: www.andritz.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000730007 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Michael Buchbauer

Head of Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: +43 316 6902 2979

Fax: +43 316 6902 465

michael.buchbauer @ andritz.com