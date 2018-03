WGKK startet Zeckenschutz-Impfaktion

Von 4. März bis 31. Juli wird bei Impfung in den WGKK-Gesundheitszentren kein Honorar verlangt

Wien (OTS) - Sobald der Schnee geschmolzen ist und die Tage wärmer werden, steigt die Gefahr, von Zecken gebissen zu werden und so an FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) zu erkranken. Um das Risiko einer Infektion zu vermeiden, führt die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) zwischen 4. März und 31. Juli 2013 ihre Zeckenschutz-Impfaktion durch. Dabei verrechnen die Ärztinnen und Ärzte der WGKK-Gesundheitszentren kein Honorar. Zur Impfung mitzubringen sind der in der Apotheke gekaufte Impfstoff, die e-card und - wenn vorhanden - der Impfpass. Ein Termin muss nicht vereinbart werden.

Anders bei Kindern: Kinder ab dem 1. Lebensjahr können im genannten Zeitraum in der Kinderambulanz des Gesundheitszentrums Wien-Nord der WGKK nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung geimpft werden (Tel.: +43 1 60122-40224). Säuglinge bis zum vollendeten 1. Lebensjahr können weiterhin nur beim behandelnden Kinderarzt geimpft werden. Die Termine werden zwischen 12.30 und 13.30 Uhr angeboten. Wichtig ist, dass das Kind infektfrei ist und zusätzlich zum Impfstoff die e-card und der Impfpass mitgebracht werden.

Wer sich nicht vor FSME schützt, muss mit entsprechenden Folgen rechnen: von grippeähnlichen Symptomen bis hin zu schweren neurologischen Ausfällen, wie etwa Lähmungen.

Um optimal geschützt zu sein, sollten sich Personen unter 60 Jahren alle fünf Jahre impfen lassen. Ab dem 60. Geburtstag wird eine Auffrischung im Abstand von drei Jahren empfohlen. Wer noch nie gegen Zecken geimpft wurde, benötigt für die Grundimmunisierung drei Teilimpfungen. Dabei ist zu beachten: Wird mit der Grundimmunisierung im Frühling begonnen, empfiehlt es sich, die zweite Teilimpfung zwei Wochen danach durchzuführen, damit möglichst rasch Antikörper aufgebaut werden können. Die dritte Teilimpfung sollte nach fünf bis zwölf Monaten erfolgen.

Erhältlich ist die Zeckenschutzimpfung in allen Apotheken und bei Ärztinnen und Ärzten, die eine Hausapotheke führen.

In der WGKK werden die Impfungen an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten durchgeführt:

Gesundheitszentrum Wien-Mitte Gesundheitszentrum Wien-Süd Montag bis Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr Montag bis Freitag: 07.00 - 14.00 Uhr Strohgasse 28 Wienerbergstraße 13 1030 Wien 1100 Wien Telefon: +43 1 60122-40310 oder Telefon: +43 1 60122-1722 +43 1 60122-40312 Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf Gesundheitszentrum Wien-Nord Montag bis Freitag: 07.00 - 14.00 Uhr Montag bis Donnerstag: 07.00 - 14.30 Uhr Mariahilferstraße 85 - 87 Freitag: 07.00 - 13.00 Uhr 1060 Wien Karl-Aschenbrenner-Gasse 3 Telefon: +43 1 60122-40600 1210 Wien Telefon: +43 1 60122-40200

Kinderambulanz (Gesundheitszentrum Wien-Nord)

nach Terminvereinbarung zwischen 12.30 und 13.30 Uhr Karl-Aschenbrenner-Gasse 3

1210 Wien

Telefon: +43 1 601 22-40224

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Mag.a Regine Bohrn



Wienerbergstraße 15-19

1100 Wien

Tel.: +43 1 601 22-1351

Fax.: +43 1 601 22-2135

E-Mail: regine.bohrn @ wgkk.at

www.wgkk.at