Rekordmenge an "Weinviertel DAC"-Weinen verkauft

DAC-Tour führt in die Wiener Hofburg, nach Salzburg, München und Götzis

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei den Konsumenten immer beliebter wird der Grüne Veltliner aus dem Weinviertel, der unter der Dachmarke "Weinviertel DAC" vermarktet wird. Im Jahr 2012 konnten die rund 600 produzierenden Winzerbetriebe in Summe fast vier Millionen Flaschen "Weinviertel-DAC" verkaufen. Das ist ein Anstieg um vier Prozent gegenüber 2011. Noch nie zuvor ist eine so große Menge an "Weinviertel-DAC" abgesetzt worden wie im Vorjahr.

"Obwohl die gesamte Veltliner-Ernte 2012 witterungsbedingt mengenmäßig schwach ausgefallen ist, wird es auch heuer genug 'Weinviertel-DAC-Wein' geben", versichert in diesem Zusammenhang Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. "Vor allem das Pulkautal, aber auch andere Teile Niederösterreichs waren im Mai des Vorjahres von einem seltenen Spätfrost geschädigt worden", so der Landesrat.

Mehr als 140 Winzerinnen und Winzer werden die neuen "Weinviertel DAC"-Veltliner am Montag, 4. März, von 15 bis 21 Uhr in der Wiener Hofburg dem Publikum zur Verkostung präsentieren. Bei dieser Veranstaltung sind u. a. auch der Weinviertel Tourismus, die diesjährige NÖ Landesausstellung "Brot & Wein" sowie die "Weinviertler Genussrolle" mit dabei. Am Dienstag, 12. März, vereinigen sich die DAC-Veltliner aus dem Weinviertel zusammen mit den DAC-Blaufränkischen aus dem Mittelburgenland zu einer gemeinsamen Präsentation in Salzburg. Diese Tournee im Duett führt in der Folge auch noch nach München bzw. Götzis in Vorarlberg.

