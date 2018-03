Jahrelange Rechtsverletzungen der Firmengruppe Stadler: AK fordert Konsequenzen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Firmengruppe Stadler mit Sitz in Peuerbach verletzt seit Jahren systematisch das Arbeitsrecht. Jetzt versucht sie, durch eine gesteuerte Insolvenz Millionenansprüche der Allgemeinheit aufzubürden. Die AK bekämpft diese gesetzwidrigen Praktiken.

Unter dem Titel "Jahrelange Rechtsverletzungen der

Firmengruppe Stadler: AK fordert Konsequenzen" möchten wir Sie bei einer Pressekonferenz am Freitag, 8. März, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer in Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, näher informieren.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Leiter des AK-Insolvenzrechtsschutzes, Mag. Herbert Schnetzinger, zur Verfügung.

Datum: 8.3.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: www.arbeiterkammer.com



