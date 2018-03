Das Bestellen per App kommt nach Österreich - die Generali Arena in Wien startet am 02. März

München (ots) - Beim Heimspiel des FK Austria Wien am 2. März erwartet die Fans im T-Mobile Fancorner ein weiterer Vorteil:

Getränke einfach per App bestellen, die Lieferung erfolgt bequem direkt zum Sitzplatz. So verpassen die Fans keinen einzigen Fußballmoment. Mehr Infos zum T-Mobile Fancorner unter www.fussballerleben.at

Nach Hallen in der Basketballbundesliga und der Imtech Arena nutzt von nun an das erste Stadion in Österreich die serviceorientierte Bestellfunktion für die Gäste vor Ort. "Service am Gast ist immer unser oberstes Anliegen. Dieser Grundsatz gilt für den Fussballplatz nicht weniger als für ein Luxus-Hotel. Wir sind daher stolz, dass wir unseren Gästen in der Generali Arena nun diese innovative und bequeme Lösung für Service direkt am Platz bieten können", freut sich Horst Mayer, General Manager des Grand Hotel in Wien.. Die Fans laden sich die kostenlose App für iOS oder Android herunter, registrieren sich und können nach Ankunft in der Arena Ihre Bestellwünsche direkt an den Kiosk senden. Im Kiosk ist der intelligente Bondrucker -bizzdrucker - installiert, der bedarfsgerecht die Bestellungen auf Bons druckt. Anschließend liefern mobile Verkäufer die Getränke direkt an den Platz des Fans.

