Favoriten: "Pawlatsch'nzeiten" im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS) - "Erinnerungen an Pawlatsch'nzeiten" lautet der Titel des vergnüglichen wienerischen Musik-Nachmittags am Sonntag, 3. März, im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38). Fredi Gradinger (Akkordeon), Franz Horacek (Bass) und Hans Radon (Gitarre), im In-und Ausland bekannt als "Trio Wien", erfreuen die Zuhörerschaft mit althergebrachten und neuen Wienerliedern, Eigenkompositionen plus Evergreens in einem unwiderstehlich swingenden Rhythmus. Die drei Routiniers beherrschen ihre Instrumente perfekt, beeindrucken durch feine dreistimmige Gesänge und haben allerhand nette "Wiener Schmäh" auf Lager. Auf großen Bühnen, in Heurigen-Lokalen, auf einigen CDs ("Mir san auf der Insel daham", "I red im Schlaf", "Vienna Swing", u.a.) sowie in Rundfunk und TV kann man diese Künstler hören und nunmehr auch im gemütlichen "Waldmüller-Zentrum" in Favoriten. Das Konzert beginnt um 15.00 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 10 Euro. Organisator der Veranstaltung ist die ARGE "Kultur 10". Weitere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. Telefon 0699/814 49 056. E-Mails an das ehrenamtlich tätige ARGE-Team:

waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

o Wienerlied-Formation "Trio Wien" (Fredi Gradinger, Hans Radon, Franz Horacek): www.triowien.at/triowien-philosophie/ www.wiener-lieder.at o Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at

