Kick-off "ATHLETICS light 2013"

In wenigen Wochen startet Wiens größte Schulsportveranstaltung für rund 20.000 Wiener Kinder

Wien (OTS) - Bereits zum 14. Mal findet heuer die Schulsportveranstaltung "ATHLETICS light" statt, bei der Wiener Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in unterschiedlichen Disziplinen zeigen können, was u.a. in Punkto Schnelligkeit, Wendigkeit, Sprungkraft, Wurf und Ausdauer in ihnen steckt. Die Veranstaltung basiert auf einem Zusammenschluss des Stadtschulrats für Wien, der Wiener Sportmittelschulen, dem Sportamt der Stadt Wien, der Aktion "Bewegung findet Stadt " sowie Sponsoren. Der olympische Gedanke und Spaß sollen dabei im Vordergrund stehen. Selbstverständlich werden auch 2013 wieder speziell adaptierte Stationen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen angeboten.

Der Kick-off zu dem Megaevent findet am Dienstag, dem 5. März 2013 statt. Nach den Begrüßungsworten von Sportstadtrat Christian Oxonitsch werden alle Übungen mittels Video präsentiert und etwaige Fragen durch das Organisationsteam beantwortet.

Wir laden die VertreterInnen der Medien herzlich dazu ein!

Wann: Dienstag, 5. März 2013 um 12:30 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Volkshalle / Eingang Lichtenfelsgasse

Die Eckdaten zu "ATHLETICS light 2013":

Die Bewerbstage:

Wann: 2.- 3. Mai und 6. - 8. Mai 2013 (Ersatztag: 14. Mai 2013)

Wo: Ernst-Happel Stadion, 1020 Wien, Meiereistraße 7

Siegerehrung:

Wann: 17. Juni 2013

Wo: Wiener Rathaus, Festsaal / Eingang Lichtenfelsgasse

Alle Infos unter: www.athletics-light.info bzw. unter www.bewegungfindetstadt.at

