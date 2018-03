Am 1.3.2013 geht der geomix Soccer Store online!

Ein Großprojekt made in Styria von dem auch Vereine profitieren

Wien (OTS) - Nach über 10 Jahren Webstrategien, IT-Dienstleistungen und E-Commerce-Umsetzungen wagt die steirische Internetagentur geomix einen Schritt nach vorne in der Wertschöpfungskette und wird ab 1.März selbst zum Onlineshop-Betreiber.

Rund 7 Jahre an Konzeptionierungs- und Entwicklungszeit stecken im bislang wohl größten Projekt des KMU mit Sitz in Liezen. Am 1.3.2013 startet ein High-End Webshop mit einem Vollsortiment rund um Fußball. Mehr als 300 verschiedene Artikel in knapp 6.000 lagernden Farb- und Größenvarianten stehen unter www.geomix.at parat. Von Fußballschuhen, Bällen und Torwarthandschuhen über Funktionswäsche, Trainingsbekleidung und Trikots bis hin zu Sporttaschen, Schienbeinschonern und weiteren Accessoires wird alles abgedeckt. Dabei finden sich die renommierten Marken adidas, Nike, Puma, Umbro, Jako und Errea im Sortiment.

Der Onlineshop ist allerdings nicht nur ein Großprojekt für die geomix GmbH sondern auch ein Segen für alle österreichische, deutsche und Schweizer Fußballvereine, die eine kostenlose geomix Vereinshomepage nutzen. Seit knapp 2 Jahren bietet die fußballverrückte Internetagentur aus dem Bezirk Liezen dieses Gratis-Service. Und die rund 600 Vereine, die das bereits nutzen, profitieren nun auch vom Fußball Online Shop. Denn über eine eigens entwickelte Schnittstelle wird der Webshop mit all seinen Produkten vollautomatisiert in die kostenlose geomix Vereinshomepage integriert. Sämtliche Bestellungen werden zur Gänze von geomix abgewickelt: Zahlung, Versand, Logistik, Kundenservice - alles bleibt bei geomix. Und der Verein erhält für seine Vermittlungsleistung 4% Provision auf alle Umsätze, die über seine Website generiert werden. Somit kann auf Wunsch ein Zusatzsponsor ohne jeden Aufwand erschlossen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Karl Zettler | E-Commerce-Manager

Master of Science | Akademischer Medienfachmann



geomix GmbH | geomix development

Niederfeldstrasse 11 | A-8940 Liezen

E-Mail: karl.zettler @ geomix.at

Mobil: +43 (0) 664 / 85 85 763

Telefon: +43 ( 0 ) 3612 / 22 8 38 |

Fax: +43 ( 0 ) 3612 / 22 8 38 - 4

www.geomix.at | www.geomix.at/development/