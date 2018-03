Huawei präsentiert Softwareinnovationen auf dem Mobile World Congress 2013

(PRN) - - Die Cloud-Lösung AirSharing schafft eine nahtlos integrierte Kommunikationswelt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei, ein führender globaler Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, präsentierte seine Multi-screen-Softwarelösung AirSharing auf dem Mobile World Congress (MWC) 2013. AirSharing von Huawei kann verschiedene Geräte, darunter Smartphones, Tablets und Haushaltsgeräte, miteinander verbinden und bietet durch die WLAN-Cloud von Huawei technologieübergreifend eine nahtlose Integration von Inhalt, Funktionalität und Steuerung. AirSharing, auf das über die Benutzerschnittstelle Emotion UI* von Huawei zugegriffen wird, ist ein weiterer Beweis für das Streben von Huawei nach der Entwicklung innovativer Software, die komfortable und verbesserte Benutzererfahrungen für Benutzer rund um die Welt bietet.

Die Lösung AirSharing unterstützt eine Reihe nützlicher Funktionen, wie beispielsweise das Freigeben von Inhalten und Fotos auf einem Mobiltelefon zur sofortigen Darstellung auf dem Fernseher, einschließlich des nahtlosen Remote-Sharing sowie des Sharing von Spieleerfahrungen, die über Smartphones für die Darstellung auf Tablets oder Fernsehbildschirme freigegeben werden können. AirSharing kann zudem in Geschäftsanwendungen eingesetzt werden: Greifen Sie statt über Notebook-Rechner einfach über ihre Smartphones auf Dateien zu und geben Sie die Inhalte über eine WLAN-Verbindung für die Darstellung auf einem Bildschirm frei.

"AirSharing ist unsere neueste Softwareinnovation und bietet uns, gemeinsam mit unserer proprietären Emotion-UI, eine Möglichkeit, uns von anderen abzuheben und eine benutzerfreundliche Lösung für unsere Kunden anzubieten", erklärt Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group. "In naher Zukunft planen wir zudem die Öffnung von AirSharing für Fremdinhaltanbieter und -entwickler, um weiter auf dieser Multiplattform aufbauen und Kunden durch eine smarte, integrierte Welt noch mehr Vorteile bieten zu können."

Durch Fremdinhaltanbieter und lizensierte Entwickler soll AirSharing interaktivere und bessere Video- und Musikinhalte anbieten und eine hochwertige Multimediaquelle für den Huawei-Benutzer darstellen.

AirSharing ist auf der Emotion UI von Huawei aktiviert, die aktuell auf bestimmten Smartphones und Tablets von Huawei vorinstalliert ist, darunter HUAWEI Ascend P2, D2 und Mate. Die Emotion UI von Huawei läuft auf Android 4.1. Emotion UI verbessert die Benutzerfreundlichkeit und bietet eine einfache Navigation, die leicht an ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden kann. Ihre UniHome-Funktion verbindet Home-Panels mit dem Hauptmenü, während die im Patentierungsprozess befindliche Funktion Me Widget von Huawei den Bildschirmbereich besser ausnutzt, indem sie alle Informationen und Funktionen, die Sie benötigen, in einem einzelnen, anpassbaren Widget zusammenfasst. Emotion UI bietet eine große Auswahl an personalisierten Themes für den Download; Theme-Wallpaper bieten Benutzern eine lebendigere visuelle Erfahrung durch interaktive und kreative Animationen, die einfach durch das Schütteln des Telefons geändert werden können. Die Gesichtserkennung wurde ebenfalls zur Originalpalette an Bildschirmschlüsseln hinzugefügt, um die Sicherheit und Einzigartigkeit jeder Benutzererfahrung zu verbessern.

Emotion UI umfasst eine Smartphone-Housekeeper-Funktion, die folgende Aufgaben erfüllt: Echtzeit-Verfolgung der Datenübertragung, automatisches Blacklisting und automatische Blockierung, regelmäßige Systemreinigung und spontanes Beenden von ungenutzten Programmen sowie und Cashe-Leerung und natürlich Antiviren-, Energiespar-, Datenschutz- und Softwaremanagement u. v. m.

