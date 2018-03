PrimerLife.com, eine Beteiligungsgesellschaft von Skolkovo, feiert den Jahrestag der DNA-Entdeckung mit dem Start eines neuen sozialen Netzwerks

Mountain View, Kalifornien, Und Moskau (ots/PRNewswire) - Sechzig Jahre nach der Entdeckung der DNA wird auf PrimerLife.com ein neues soziales Netzwerk für individuelle Gesundheit und Genetik ins Leben gerufen.

Vor sechzig Jahren gab ein von James Watson und Francis Crick geleitetes Team eine Entdeckung bekannt, die die Art und Weise, wie Menschen ihren Körper wahrnehmen, grundlegend verändert und überdies die Einführung revolutionärer Behandlungsverfahren zur Erhaltung der Gesundheit begünstigt hat. Dies geschah am 28. Februar 1953, als die beiden Biologen die Molekularstruktur der Desoxyribonukleinsäure bzw. DNA entdeckten und so zu einem besseren Verständnis der Genetik sowie deren Rolle bei der Entwicklung von Krankheiten beitrugen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130228/599908 )

Bezeichnenderweise kündigte PrimerLife am heutigen Tage die Inbetriebnahme einer neuen personalisierten Social-Networking-Gesundheitsplattform an, die Menschen ein besseres "Verständnis der Genetik" und deren Konsequenzen für die individuelle Gesundheit vermitteln soll. Das Netzwerk auf http://www.PrimerLife.com wird Menschen die Möglichkeit bieten, potenzielle Krankheiten auf Basis der Genomwissenschaften vorauszusagen. Ausserdem wird es massgeschneiderte Medieninhalte zum Thema Gesundheit enthalten, die Menschen mit angeborenen Gendefekten den Umgang mit ihrer Erkrankung erleichtern werden. PrimerLife.com gilt weltweit als erstes Angebot dieser Art und soll aufzeigen, wie Genetik und die Social-Networking-Technologie gemeinsam einen positiven Einfluss auf die menschliche Gesundheit ausüben können. Hier liegt die Zukunft der individualisierten Gesundheitsfürsorge.

"Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Welt mit der Entwicklung des offenen Gesundheitsdiagramms vor Krankheiten zu schützen. Ich bin wirklich stolz auf das revolutionäre Produkt, das unser Team entwickelt hat", erklärte Brinkley Warren, Mitgründer von PrimerLife.com. "Die heutige Einführung ist der erste Zwischenschritt zur Umsetzung dieser Vision - und ein weiterer Schritt in die Zukunft eines individualisierten Ansatzes für Gesundheit und Wohlbefinden."

Warren zufolge wird PrimerLife.com hochmoderne Genomwissenschaften, genetische Beratungen und Social-Networking-Software umfassen. Aufbauend auf den Vorteilen der Bürgerwissenschaft (Citizen Science) soll eine Revolution der individuellen Gesundheit und des Wohlbefindens eingeläutet werden. "PrimerLife richtet sich nicht nur an Patienten", so Warren weiter. "Es handelt sich hier auch um die erste Online-Community der Welt, die exklusiv für Gesundheitsfachkräfte aus dem Bereich Genetik gedacht ist, wie beispielsweise genetische Berater."

Mitgründer Sergey Musienko ergänzt Folgendes: "Wir wollen der Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, sich in kerngesunde Superhelden zu verwandeln, und so eine Revolution der gemeinschaftlichen Bürgerwissenschaft bewirken. Wir sind ein Team aus internationalen Unternehmern mit einer grossen Vision und hoffen, dass die Leute genauso begeistert wie wir darüber sind, die Zukunft der individuellen Gesundheit selbst in der Hand zu haben."

The Skolkovo Foundation

Für nähere Informationen: http://www.sk.ru/en

Informationen zu PrimerLife.com

Für nähere Informationen: http://www.PrimerLife.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130228/599908

Rückfragen & Kontakt:

Roman Sherbakov, Tel.: +7(495)967-01-48 Durchwahl: 2260 (E-Mail:

rs @ sk.ru)