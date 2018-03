Acision erweitert Mobile Messaging-Funktionen für Turkcell

Reading, England (ots/PRNewswire) - Preisgekrönte, personalisierte Messaging-Plattform bietet Nutzern ein

verbessertes Anwendungserlebnis mit erhöhter Messaging-Kontrolle

Das türkischen Telekommunikationsunternehmen Turkcell wir die ausgezeichnete*, personalisierte Messaging Plattform Acision Message Plus einsetzen. Mithilfe der Plattform können Kunden von Turkcell innovative Messaging-Services erleben, die herkömmliche SMS-Funktionen mit neuen Features wie (Online) Message Archivierung, Message Delivery Control (kopieren/weiterleiten), Black und White Lists sowie automatischer SMS-Signierung aufwerten. So wird die Kundenzufriedenheit gesteigert und Turkcell kann sich besser über seine Services am wettbewerbsstarken Markt differenzieren.

Die Beliebtheit des Mobile Messaging hat ihr Höchstmass allerdings noch nicht erreicht, was insbesondere daran liegt, dass erweiterte Messaging-Services auf den Markt gebracht wurden. Um die Lebensdauer von Textnachrichten zu steigern, suchen die Betreiber weltweit nach innovativen Wegen um SMS durch das Einführen von verbesserten Serviceleistungen zu bereichern. Die personalisierten Messaging-Services von Acision bieten neue Features, die den besonderen Anforderungen der unterschiedlichen Abonnentensegmente entsprechen. Laut Acision können personalisierte Messaging-Services die Einnahmen um bis zu 15% steigern.

"Nach unserer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit Acision, möchten wir auch weiterhin mit dem Mobile Messaging-Partner unseres Vertrauens zusammenarbeiten, besonders wegen der Erfahrung des Unternehmens in der Implementierung von mehrwertsteigernden Services", sagt Burak Sevilengul, der Chief Consumer Marketing Officer von Turkcell. "Durch die Ergänzung des personalisierten Messaging mit Acision Message Plus, können wir unseren Abonnenten nun ein verbesserte Messaging bieten, das das Nutzererlebnis optimiert und ihnen mehr Wahlmöglichkeiten bietet. Unsere Philosophie ist es, durch das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden, deren Zufriedenheit zu steigern und dabei die Loyalität unserer Kunden zu festigen."

Die ersten Services werden einem Teil der insgesamt 35,1 Millionen Abonnenten von Turkcell in der Türkei zugänglich gemacht. Als Resultat der hochskalierbaren und hochleistungsfähigen Infrastruktur von Acision Message Plus kann Turkcell seine Messaging-Angebote weiterentwickeln und seinen Abonnenten in Zukunft neue, innovative Messaging-Services anbieten.

"In den letzten Jahren hat sich das Messaging-Verhalten der Verbraucher stark verändert; Nutzer versenden mehr Nachrichten, und erwarten bessere Leistungen. Sie wünschen Services, die Reichweite und Zuverlässigkeit bieten, individuell anpassbar sowie einfach zu verwenden sind und besondere Bedürfnisse erfüllen können," erklärt Russell Grahame, SVP und GM von Acision. "Genauso wie konventionelle Voice- und E-Mail um Services wie gezielte Nachsendungen erweitert wurden, stellte das personalisierte Messaging von Acision ähnliche, funktionale Erweiterungen für SMS bereit, die sowohl für Smartphone-als auch für Feature Phone-Besitzer geeignet sind. Diese Erweiterungen ermöglichen Netzwerkbetreibern ihre Messaging-Services auch jenseits der Preisgestaltung hervorzuheben und auf diese Weise weiteren gebührenpflichtigen Datenverkehr zu erzeugen."

Acision Message Plus lässt sich leicht in die bereits existierende Acision SMSC-Infrastruktur von Turkcell integrieren. Die SMSC-Bereitstellung von Acision ist eine der grössten in Europa. Die Plattform wird von der Acision Management Station (AMS), einem zentralisierten Managementsystem mit Reporting- und Analysetools unterstützt. So kann Turkcell die Serviceperformance und -nutzung überwachen und Services genau auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden.

Jorgen Nilsson, Chief Executive von Acision kommentiert: "Durch Acision Message Plus besteht die reale Möglichkeit, eine verbessertes Messaging-Erlebnis für Kunden zu bieten, unabhängig davon welches Endgerät genutzt wird. Betreiber können so ihre Services profilieren."

*Acision und MTS wurden mit dem Global Text Messaging Innovation Award 2012 für die Implementierung von Acision Message Plus (SMS Pro) ausgezeichnet. Die nun im sechsten Jahr vergebenen Awards werden an innovative Projekte verliehen, an denen mindestens ein Telekommunikationsbetreiber und ein Anbieter beteiligt sind.

About Turkcell

Turkcell is the leading communications and technology company in Turkey, with 35.1 million subscribers as of December 31, 2012. Turkcell is a leading regional player, with market leadership in five of the nine countries in which it operates with its approximately 69.2 million subscribers as of December 31, 2012. It has become one of the first among the global operators to have implemented HSPA+. It has achieved up to 43.2 Mbps speed using the Dual Carrier technology, and is continuously working to provide the latest technology to its customers, e.g. 84 Mbps in the near future. Turkcell Superonline, a wholly owned subsidiary of Turkcell, is the one and only telecom operator to offer households fiber broadband connection at speeds of up to 1,000 Mbps in Turkey. As of December 31, 2012, Turkcell population coverage is at 99.17% in 2G and 84.02% in 3G. Turkcell reported a TRY10.5 billion (US$5.9 billion) revenue with total assets of TRY18.7 billion (US$10.5 billion) as of December 31, 2012. It has been listed on the NYSE and the ISE since July 2000, and is the only NYSE-listed company in Turkey. Read more at http://www.turkcell.com.tr

Über Acision

Als weltweiter Marktführer im Bereich Mobile Messaging verbindet Acision die Welt durch die Bereitstellung von relevanten, nahtlos-integrierten Messaging-Services. Diese verbessern nicht nur die Mobilfunk-Erfahrung, sondern eröffnen Betreibern und Unternehmen auch eine Vielzahl neuer Umsatzmöglichkeiten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.acision.com.

