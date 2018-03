Actidis startet Tablet-Feuerwerk in Barcelona (BILD)

Barcelona, Spanien (ots) - Der Siegeszug der Tablet-Computer ist weiterhin in vollem Gange, ein Ende ist nicht abzusehen. Der eidgenössische Distributor Actidis AG hat im Zuge des Mobile World Congress in Barcelona unter seiner Marke 3Q nun eine ganze Reihe neuer, attraktiver Tablets mit topmodernen QUALCOMM-Chipsets präsentiert, die sein umfassendes Portfolio erweitern.

Die vielseitigen und schicken Geräte in den Formaten 7, 8 und 9,7 Zoll laufen unter Android 4.0 und sind in vielen verschiedenen Ausstattungsvarianten, beispielsweise mit GPS, WiFi, 3G-Modem, HDMI-Ausgang, FM-Tuner oder Dual-SIM-Unterstützung, erhältlich. Mobiltelefon und Tablet mitzuschleppen, um auch telefonisch erreichbar zu sein, ist damit nicht mehr notwendig. Denn die neuen 3Q-Geräte lassen sich auch bequem zum Telefonieren verwenden.

Gut und trotzdem günstig

Obwohl die 3Q-Tablets den Vergleich mit anderen Vertretern ihrer Gattung weder optisch noch technisch scheuen müssen, hat Actidis es geschafft, sie zu konkurrenzlos niedrigen Preisen anzubieten: Die brandneuen Tablet-PCs mit Qualcomm-Chipset und Single- sowie Dual-Core-CPUs mit Taktraten zwischen 1 und 1,5 GHz sind ab 199 Euro erhältlich.

Dass die Actidis AG mit ihren Geräten am Puls der Zeit ist, zeigt auch das grosse Interesse der Besucher des Mobile World Congress an den eidgenössischen Tablets. Zahlreiche Telekombetreiber und Retailer holten sich am Stand der Actidis AG in Barcelona Informationen aus erster Hand und verschafften sich einen Überblick über das umfangreiche Tablet-Angebot.

Weitere Produktinformationen: www.3q-swiss.com

Über die Actidis AG:

Die Actidis AG wurde 2011 von Michael Salwach gegründet. Actidis AG bietet Produkte im Bereich Informations-, Computer- und Kommunikationstechnologie an und handelt mit technischen Produkten aller Art. Die Wurzeln des Erfolges sind eine stabile finanzielle Basis und langfristige Partnerschaften in Europa.

Actidis AG ist ebenfalls Aussteller in Hannover an der CeBIT 2013, 05. bis 09. März Halle 15 Stand H23

