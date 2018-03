Schreiben an die Aktionäre - Western Wind dankt Aktionären und Freunden

Die Western Wind Energy Corp. (das "Unternehmen" oder "Western Wind") blickt auf die Zeit vor 14 Jahren zurück, als wir den Traum teilten, ein Unternehmen zur Entwicklung, zum Besitz und zum Betreiben von Wind- und Solarprojekten aufzubauen. Der Schlüssel zu unserem Erfolg lag in der Einbindung der besten Mitarbeiter und in der entschiedenen und zielgerichteten Verfolgung der richtigen Beweggründe. Der Weg war nicht immer einfach, aber wir gaben unsere Vision niemals auf. Wir schafften es, 165 Megawatt umweltfreundlicher Energie zu erzeugen, zu kaufen, aufzubauen, zu besitzen und zu betreiben, und viele weitere Megawatt sind bereits in Entwicklung.

Aus den bescheidenen Anfängen mit nur wenigen Hunderttausend Dollar expandierten wir und versorgten schliesslich 48.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Energie. Das war die Arbeit von geistigem Kapital. Durch unsere Tätigkeit in Gegenden und Regionen mit reichlich Sonne und Wind konnten wir zum Wohle der Gesellschaft Energie erzeugen, Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen und so etwas nutzen, was zuvor praktisch keinen Wert hatte.

Viele Leute haben uns dabei unterstützt, in dieser herausfordernden Geschäftsumgebung zu bestehen, eine Nische zu besetzen, und schliesslich zu einem angesehen Player im Energiesektor zu werden. Dieser Sektor war bisher die Domäne grosser Energiekonzerne. Wir, als kleines Start-up-Unternehmen, haben jedoch mit unserem unnachgiebigen Willen und unserer Vision das getan, was richtig war, sowohl für die Umwelt als auch für unsere Aktionäre. Der Erfolg, dass unsere Aktionäre in den meisten Fällen mit einer beträchtlichen Rendite aus dieser Exit-Transaktion hervorgehen, erfüllt uns mit Demut. Wir konnten unseren Kurs seit dem Jahr 2000 um durchschnittlich 20 % pro Jahr steigern und der Wert unseres Anlagevermögens stieg im gleichen Zeitraum um 60 % pro Jahr.

Jeff Ciachurski, CEO der Western Wind Energy Corp., sagt dazu:

"Western Wind wurde verkauft und ich werde mich nun auf den Aufbau des nächsten Flaggschiff-Unternehmens konzentrieren, die Greenbriar Capital Corp. (Börsenkürzel "GRB", an der Toronto Venture Exchange.) Vierzehn Jahre lang habe ich wertvolle Beziehungen in den Branchen Bankwesen, Energie, Business und Engineering aufgebaut, die ich für Greenbriar mobilisieren werde."

Die Western Wind Energy Corporation wird in den Vereinigten Staaten an der OTCQX unter dem Kürzel "WNDEF" und an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "WND" gehandelt. Western Wind ist ein vertikal integriertes Unternehmen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, das derzeit in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Arizona Wind- und Solaranlagen mit einer Nennkapazität von 165 MW besitzt. Western Wind besitzt zudem weitere bedeutende Entwicklungsanlagegüter für Solar- und Windenergie in Kalifornien, Arizona, Ontario, Kanada und im Freistaat Puerto Rico.

Gesellschaftszweck von Western Wind ist der Besitz und das Betreiben von Wind- und Solaranlagen. Zur Geschäftsführung von Western Wind zählen Personen, die seit 1981 in den Betrieb und den Besitz grosser Windenergieanlagen in Kalifornien eingebunden sind.

