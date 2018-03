Bundeskanzler Faymann gratuliert Bernhard Gruber zu WM-Silber bei den Nordischen Kombinierern

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Bernhard Gruber darüber, dass es nun auch im zweiten Einzelbewerb der Kombinierer mit einer Medaille für den ÖSV geklappt hat. "Bernhard Gruber beschert den Wintersport-Fans in der Heimat auch in der zweiten WM-Woche einen gelungenen Wettkampf und wiederholt das Ergebnis von Mario Stecher vom ersten Einzelbewerb." Er setze damit nun fast schon eine Tradition fort, was die Medaillengewinne des ÖSV bei Großveranstaltungen in dieser herausfordernden Sportart betrifft. "Ich gratuliere ihm recht herzlich und sehe den weiteren Auftritten unserer Athletinnen und Athleten im Rahmen dieser WM mit Freude entgegen", so der Bundeskanzler.

