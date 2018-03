Die achte Saison der Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera, New York, startet im Herbst 2013 mit Anna Netrebko in Tschaikowskys Eugen Onegin

München (ots) - Im Herbst 2013 startet die preisgekrönte Veranstaltungsreihe der Live-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera in eine neue Saison. Clasart Classic bringt diese Serie bereits in der achten Spielzeit in die deutschen und österreichischen Kinos. In der Saison 2013/14 werden zehn Übertragungen - davon vier Neuproduktionen - präsentiert, die einen vielfältigen Querschnitt durch das Opernrepertoire bieten. Nachdem in der vergangenen Saison den Jubilaren Verdi und Wagner gehuldigt wurde, liegt der Schwerpunkt der kommenden Saison auf dem russischen Fach.

Am 5. Oktober läutet keine geringere als Anna Netrebko zusammen mit Piotr Beczala und Mariusz Kwiecien die neue Saison mit einer Neuproduktion von Tschaikowskys Eugen Onegin ein. Die musikalische Leitung übernimmt Valery Gergiev.

Als weiteres Highlight wird James Levine, der Music Director der Met, ans Dirigentenpult zurückkehren und neben einer Neuproduktion von Verdis Falstaff am 14. Dezember auch die Live-Übertragung von Mozarts Così fan tutte (26. April) dirigieren. Außerdem wartet die Saison 2013/14 auf mit William Kentridges innovativer Produktion von Schostakowitschs Die Nase (26. Oktober), Puccinis Klassiker Tosca mit Patricia Racette in der Titelrolle und Roberto Alagna als Cavaradossi (9. November) sowie mit Renée Fleming in ihrer Paraderolle als Rusalka in Dvoráks gleichnamiger Oper, dirigiert von Yannick Nézet-Séguin (8. Februar). Am 1. März gibt Dmitri Tcherniakov sein lang erwartetes Regiedebüt an der Met mit der Neuproduktion von Borodins selten gespieltem Epos Fürst Igor mit den berühmten Polowetzer Tänzen. Auch die großen Liebesgeschichten kommen nicht zu kurz: Jonas Kaufmann und Elina Garanca sind in Richard Eyres Neuproduktion von Werther, der tragischen Romanze von Massenet (15. März) zu erleben, Puccinis La Bohéme mit der Senkrechtstarterin Anita Hartig und mit Vittorio Grigolo wird in Franco Zeffirellis beliebter Inszenierung gezeigt (5. April) und Joyce DiDonato und Juan Diego Flórez singen die Hauptrollen in Rossinis Aschenputtel Geschichte La Cenerentola unter der Leitung vom Met Principal Conductor Fabio Luisi (10. Mai).

Herbert Kloiber, Geschäftsführer der Clasart Classic und Mitglied im Vorstand der Metropolitan Opera: "Ich freue mich sehr auf die großartige neue Saison 2013/14, in der wir Opernbegeisterten in Deutschland und Österreich ein breit gefächertes Repertoire - vom Klassiker bis zur Rarität - präsentieren werden."

Selbstverständlich sind alle Opern in HD-Qualität und mit 5.1 Dolby Surround Sound zu sehen und zu hören sowie mit deutschen Untertiteln versehen. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Information findet sich unter www.metimkino.de.

