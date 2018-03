Kai Maertens ist neuer Regisseur bei den Störtebeker Festspielen auf Rügen

Mit "Beginn einer Legende" geht bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek auf der Insel Rügen alles auf Anfang. In Kürze wird nicht nur ein neuer Hauptdarsteller den Bühnensand betreten, sondern auch ein neuer Regisseur - Kai Maertens. Dieser entstammt einer traditionsreichen Theaterfamilie. Schon sein Großvater Willy Maertens war Schauspieler und Intendant am Thalia Theater. Sein Vater, Peter Maertens ist ebenso Schauspieler, wie seine Geschwister Michael Maertens und Miriam Maertens. Kai ist ein viel beschäftigter TV und Kino Schauspieler, vor allem als Hamburger Unikum Olav Hinzmann in der ZDF-Serie SOKO Wismar ist er einem breiten Publikum bekannt und sehr beliebt. Aber das Theater ist sein zu Hause, so spielte er am St. Pauli Theater, Thalia Theater, Kammerspiele Hamburg und Renaissance Theater, um nur einige Stationen zu nennen.

Die Geschäftsführung der Störtebeker Festspiele freute sich sehr über die positive Zusage. "Kai ist ein Gewinn für unser Theater. Er geht mit viel positiver Energie an seine Aufgabe, freut sich auf das Team und den Sommer auf Rügen. Er ist ein angenehmer, lustiger Mensch, mit vielen Ideen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!", so die Geschäftsleitung. Kai Maertens kann den Probenbeginn in Ralswiek kaum erwarten. "Ich freue mich auf all´ die Menschen, die ich jetzt kennenlernen darf und auf die gemeinsame Zusammenarbeit. So ein grosses Freilichttheater ist eine Herausforderung für einen Regisseur, aber eine wunderschöne. Und bei diesem tollen Team, werden wir etwas richtig Gutes auf die Beine stellen. Ich liebe Teamgeist und eine familiäre Atmosphäre - beides ist hier vorhanden!"

Mit "Beginn einer Legende" gehen die Störtebeker Festspiele in ihre 21. Saison. gespielt wird vom 22. Juni bis 7. September 2013, immer Montag bis Samstag, jeweils um 20 Uhr. Karten für die Störtebeker Festspiele erhalten Sie unter www.stoertebeker.de oder über die Tickethotline: 03838 31100.

