Ministerin Claudia Schmied bestellt neue Landeskonservatorin

Barbara Keiler ist neue Leiterin des Landeskonservatorates für Vorarlberg.

Wien (OTS/BMUKK) - Mit 1. März 2013 tritt Barbara Keiler ihre neue Stelle an. Die 42-jährige hat je einen akademischen Titel in Architektur, sowie in Kunstgeschichte. Seit 2001 ist die Mutter eines Sohnes stellvertretende Landeskonservatorin.

"Ich gratuliere Barbara Keiler zu ihrer neuen Position als Leiterin des Vorarlberger Landeskonservatorates", sagt Bundesministerin Claudia Schmied. "Sie verfügt über Erfahrung und Fachwissen, um die wichtige Funktion der zentralen Ansprechperson für regionale Denkmaleigentümer zu erfüllen."

