Acision und Soli stärken bestehende Partnerschaft und skizzieren strategischen Fokus für 2013

Mobile World Congress, Barcelona (ots/PRNewswire) - Soli Interactive, Messaging- und Direct Marketing-Partner von Marken und Betreibern weltweit und Acision, Marktführer im Bereich Mobile Messaging feiern den Erfolg ihrer nun einjährigen strategischen Partnerschaft, die letztes Jahr auf dem Mobile World Congress angekündigt wurde. Gleichzeitig skizzieren die Unternehmen ihre gemeinsame strategische Vision für 2013.

Die strategische Partnerschaft von Soli und Acision hat die gemeinsame Entwicklung eines neuen innovativen Mobile Engagement-Modells zum Ziel, mit dessen Hilfe global operierende Unternehmen verschiedenste Endkundenzielgruppen direkt über Mobile Messaging Services angehen können. Im Laufe der Partnerschaft haben Soli und Acision nun ein neues Mobile Marketing-Ecosystem definiert und neue Standards für die direkte Verbindung von Mobilbetreibern, Marken und Verbrauchern gesetzt.

Basierend auf der Partnerschaft, hat Soli ein neues privates Consumer Engagement System unter Einbindung verschiedenster Kanäle geschaffen. Die Soli Platform erlaubt es Unternehmen, Betreibern, Händlern und Kunden miteinander und untereinander Permission-basiertes Marketing zu betreiben. Das globale System von Soli besteht aus einem Netzwerk an zertifizierten, direkten Verbindungen zu mobilen, sozialen und webbasierten Messaging-Channels. Alle Verbindungen laufen über eine sichere und zentralisierte Plattform, über die Soli Daten konsolidiert und alle Channel-übergreifenden Nutzerinteraktionen synchronisiert. Somit wird das Nutzererlebnis verbessert und die Relevanz für Marketingverantwortliche erhöht.

In 2013 planen Soli und Acision die Einführung von verschiedenen Engagement-Modellen für Unternehmen und Betreiber, damit diese effektiv die Reichweite ihres Messaging-Systems ausschöpfen können. Betreiber können so neue Umsatzquellen erschliessen sowie Servicerelevanz und -zuverlässigkeit steigern, während sie die Vermarktung ihrer Services gegenüber Endverbrauchern optimieren können. Im Gegenzug können Unternehmen Partnerschaften mit Betreibern nutzen, um ihre Marketingreichweite zur Einbindung globaler Zielgruppen zu erweitern. Mit Soli profitieren Unternehmen und Betreiber sowohl global als auch lokal von einfacher Erreichbarkeit, Datentransparenz und Kosteneffizienz. Die Lösung ermöglicht es Händlern, Kampagnen zu entwickeln, die ungeachtet des Orts und des Channels dynamisch und für ihre Verbraucherzielgruppe relevant sind.

Mark Kaplan, CEO bei Soli kommentiert: "Wir haben uns ganz darauf konzentriert, dieses globale Ökosystem zu gestalten und haben hart gearbeitet, ein solides und vertrauenswürdiges Netzwerk kommerzieller Partnerschaften, wie mit Acision, zu schaffen. Dies ermöglicht es Marketingverantwortlichen, vertrauensvoll und messbar mit ihrer Zielgruppe zu interagieren. Soli hat sich hauptsächlich auf Beziehungen rund um Marken und das Entwickeln innovativer Möglichkeiten zum weiteren Engagement fokussiert, während Acision seine Beziehungen zu Betreibern nutzt, um intelligente Interaktionen mit Abonnenten zu ermöglichen. Dies geschieht mit umfassenden Reporting- und Segmentierungsfunktionen die über mehrere Channel mit Carrier-grade Assurance laufen. Mit der Hilfe von Acision haben wir bereits erfolgreich Kampagnen für bekannte Marken im FMCG-Markt durchgeführt und freuen uns auf das Momentum im laufenden Jahr."

"Im Hintergrund haben wir an der Validation des Engagement-Modells für Unternehmen und Betreiber gearbeitet, so dass das von unseren Kunden erwartete hohe Servicelevel eingehalten wird", ergänzt JF Sullivan, CMO bei Acision. "Wir bieten jetzt eine vollständige Integration mit der Soli-Plattform an, die Marketingverantwortlichen die Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle für spezifische Mobile Marketingkampagnen erlaubt und Betreibern die Möglichkeit bietet, durch eine gesteigerte Messaging-Nutzung neue Umsatzquellen zu erschliessen, während die Beziehung der Betreiber zu den Kunden geschützt wird."

Ken Hart, Chief Revenue Officer bei Soli, dazu: "Soli gewährleistet nicht nur eine positive Mobile Marketing-Erfahrung für Verbraucher, sondern auch einen Return on Investment für unsere Kunden. Die Marktführerschaft von Acision im Bereich Mobile Messaging und das weltweite Netzwerk an Betreibern bieten einen Single Point of Entry der Betreiber, Unternehmen und Verbraucher miteinander verbindet, um effektive, zuverlässige und richtig bemessene Kampagnen über mobile Endgeräte zu fahren."

"Unsere strategische Partnerschaft mit Soli ermöglicht es uns, gemeinsam ein wirklich einheitliches Modell für Mobile Engagement bereitzustellen, das Verbraucher mit Unternehmen verbindet und ihr Erlebnis optimiert. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft 2013 zu vertiefen," ergänzt Jorgen Nilsson, Chief Executive bei Acision, abschliessend.

