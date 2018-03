Acision mit neuem Global Services Portfolio - Fokus auf "Value Creation"

Mwc 2013, Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -

Acision unterstützt Kunden durch die Weiterentwicklung von Mobile Messaging-Systemen und durch das Hervorbringen von wertorientierten Services mit besonderen Kompetenzen in den Bereichen Bereitstellung, Support und Professional Services

Acision entwickelt das erste visualisierte MMSC und ist damit richtungsweisend für die zukünftige Service Delivery

Das neue Global Services Portfolio von Acision wurde im Hinblick auf die wechselnde Dynamik im Mobile Messaging- und Service Delivery-Markt entwickelt und konzentriert sich auf "Value Creation", indem es Produkte und Dienstleistungen bietet, die Kunden durch den gesamten Prozess des Messaging begleiten - von der ersten Entwurfsphase bis hin zum End-of-Life-Management und der Migration auf Technologien der nächsten Generation. Mit einer neuen Struktur, die von Teams in den Bereichen Deployment, Support und Professional Services entwickelt wurde, bietet Acision seinen Kunden eine Reihe neuer Services für die Netzwerke von heute, morgen und der Zukunft an.

"In den letzten Jahren hat sich die Dynamik von Mobile Messaging-Systemen drastisch verändert. Eine Vielzahl neuer IPs, Over-the-Top (OTT) und Messaging-Services in sozialen Netzwerken dringen auf den Markt vor und gewinnen Marktanteile. Experten gehen davon aus, dass die weltweiten Einnahmen von Mobile-Messaging bis 2016 auf 195,9 Milliarden US$ ansteigen könnten und dass sich der Messaging-Datenverkehr über die nächsten drei Jahre durch die steigende Anzahl an Anbietern vermutlich verdoppeln wird," sagte Rob Bellis, EVP Global Services bei Acision. "Relevant in der der heutigen schnelllebigen, serviceorientierten Welt ist für alle Beteiligten der Wettbewerb. Wer dabei überleben will, muss sich selbst eine unverwechselbare Rolle zuweisen, was Services und Lösungen erfordert, die den anderen immer einen Schritt voraus sind, die effektiv und effizient entwickelt, erhalten und gehandhabt werden können sowie durch gute Einblicke in Performance und Traffic Flows erfolgreich zu Geld gemacht werden können. Wegen unserer Historie im Messaging-Bereich hat Acision nun ein solides Service-Portfolio entwickelt, das unseren Kunden genau dabei helfen kann, Services schneller auf den Markt zu bringen und den grösstmöglichen Nutzen daraus zu ziehen."

Das Acision Global Service-Portfolio über Deployment, Support und Professional Services hinweg ist darauf zugeschnitten, den Nutzen aus und die Nutzung von Acision-Plattformen in Kundennetzwerken oder in der Cloud zu verbessern. Acisions Vorgehensweise gewährleistet, dass wir dem Kunden den besten Service zu niedrigeren Kosten und mit maximaler Rentabilität bieten können, während wir die Kunden darüber hinaus bei der Migration von netzwerkbasierten Services zu IP- und cloudbasierten Modellen unterstützen. Für jedes Stadium bietet Acision wettbewerbsfähige, wertorientierte Services, modulare Servicepakete und erstklassige Professional Services, die von den Experten von Acision Global Services angeboten werden.

"Mit einem grossen Team von Experten, das alle Bereiche der Messaging-Technologie umfassend abdeckt und den End-to-End Customer Lifecycle versteht, kümmert sich Acision um die Bedürfnisse seiner Kunden und ermöglicht es ihnen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Mit unserem neuen Global Services Portfolio können wir unseren Kunden helfen, Servicestabilität, Verfügbarkeit, betriebliche Effizienz, Servicekontinuität, Service Packaging und ebenso die schnelle Bereitstellung neuer Services zu erreichen. Erfolg basiert auf der Bereitstellung unverzichtbarer Services und wir bei Acision helfen unseren Kunden genau dies zu erreichen," fügt Bellis hinzu.

Ein aktuelles Beispiel für das ausgezeichnete Leistungsvermögen von Acision ist die Bereitstellung, das Management und die Instandhaltung der ersten softwarebasierten MMS-Infrastruktur in einem Live-Netzwerk. Das sorgt nicht nur für Kosteneinsparungen und einen schnelleren Return-on-Investment (ROI) für die involvierten Kunden, sondern spart auch die Investition in Hardware, Bereitstellungszeit und Stellflächen ein, ohne die hohe Qualität, die die Endkunden gewohnt sind, zu vernachlässigen. Das von Acision virtualisierte MMSC bietet führende Bereitstellungsoptionen im Multimedia-Messaging-Markt , indem es eine automatisierte Provisionierung für Erstanwender ermöglicht, Medienadaption je nach Endgerät erlaubt und MMSC-Interoperabilität zur Übermittlung von Nachrichten an Netzwerke anderer Betreiber bietet.

"Der Erfolg dieses Deployments ist ein Beleg für die Kompetenz unseres Global Services Teams und die Stabilität unserer MMSC-Plattform, die die fortschrittlichste am Markt ist. Als Teil dieser Migration zu virtualisierten, softwarebasierten Plattformen, sehen wir spannende Fortschritte auf unserem Weg in die nächste Phase der Messaging Delivery, und sind gut ausgestattet, um unseren Kunden bei dem Übergang zu helfen," folgert Bellis.

Acision Global Service: Value Creation

Deployment: Acision bietet wertorientierte Deployment Services an, um Produkte und Lösungen im Kundennetzwerk und via Cloud zu liefern. Verschiedene Optionen wie Standard-Komplettlösungen zur Installation und Konfiguration bis hin zu erweiterten, modulbasierten Lösungen für spezielle Kundenanforderungen in den Bereichen Migrationsservices und Systemintegration sind verfügbar.

Support: Acision bietet seinen Kunden mit einem dedizierten Support Service Hilfestellung bei Betrieb und Wartung der Lösungen. Dieser Service wird mehrstufig angeboten und besteht aus Acision Support Care Services, Enhanced Solution Support Services und Proactive Support Services, und bietet je nach Kundenanforderungen verschiedene Support-Module.

Professional Services: Der Professional Services-Katalog von Acision bietet eine Vielzahl von wertorientierten Services zur Unterstützung der Kunden auf allen Stufen des Messaging-Lifecycles, einschliesslich Design Services, Packaged und On-Demand-Services über die Cloud, Beratung sowie individuelle Anpassung und Optimierung.

Über Acision

Als weltweiter Marktführer im Bereich Mobile Messaging verbindet Acision die Welt durch die Bereitstellung von relevanten, nahtlos-integrierten Messaging-Services. Diese verbessern nicht nur die Mobilfunk-Erfahrung, sondern eröffnen Betreibern und Unternehmen auch eine Vielzahl neuer Umsatzmöglichkeiten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.acision.com.

