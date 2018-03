MEP KOZUSNIK präsentiert sein "One Second Project"

Wien (OTS) - Der tschechische Europaabgeordnete MEP Edvard Kozusnik präsentierte in einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 28.2., sein "One Second Project". Das Video zeigt eine Sekunde aus jedem Arbeitstag des Europaabgeordneten über ein Jahr im Zeitraum vom 30. Januar 2012 bis zum 30 Januar 2013. Das Video wurde der Presse zum ersten Mal am 6. Januar 2013 in Straßburg vorgestellt und tourt nun durch alle Mitgliedsstaaten. Edvard Kozusník unterstützt damit aktiv die Errichtung eines einzigen Sitzes des Europäischen Parlaments, auch den österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann hat Kozusnik um Unterstützung für sein Projekt gebeten.

Fotos unter:

http://www.flickr.com/photos/edvardkozusnik/sets/72157632685973946/

Viral Video unter: http://www.youtube.com/edvardkozusnik

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3903/

