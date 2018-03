LR Ragger: Mit "Griffner Haus neu" Holz-Strategie umsetzen

Wertschöpfung des Kärntner Rohstoffes kräftig ausweiten

Klagenfurt (OTS) - "Die Rettung des Fertighaus-Unternehmens "Griffner Haus" sollte zu einem Beispiel dafür werden, wie durch die Zusammenarbeit aller relevanten Kräfte eine Erfolgsgeschichte werden kann", erklärte der Kärntner Wohnbaureferent LR Mag. Christian Ragger. Auch das Land werde einen strategischen Beitrag leisten. "Griffner Haus wird ein wichtiger Faktor sein, damit soziale Wohnbauprojekte in Kärnten zukünftig vermehrt in Holzbauweise erfolgen. Die Wertschöpfung aus der Ressource Holz muss erhöht werden", betont Ragger.

Vorerst sei im Wohnbauförderungsgesetz eine "Holzquote" von 30 % verpflichtend vorgeschrieben, die in weitere Folge ausgeweitet werden sollte.

In dem neuen Betreiber von "Griffner Haus", dem traditionsreichen Unternehmen Offner/Niedersüß sieht Ragger einen bedeutenden Partner für die Umsetzung dieser Strategie. Das neue Management plane eine eigene Produktlinie für den sozialen Wohnbau, die kostenmäßig mit Ziegel und Beton vergleichbar und konkurrenzfähig sei.

Griffner Haus und auch andere Kärntner Holzbaubetriebe sollten im sozialen Wohnbau eine größere Rolle spielen", erklärt Ragger abschließend.

