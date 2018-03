RK-Terminvorschau vom 4. bis 19. März 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 4. bis 19. März 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 4. MÄRZ: 09.00 bis 13.00 Uhr, Kindergarten-Ausbildung: "BAKIP 21 öffnet Ihre Türen - Studierende geben Erfahrungen weiter" (Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik der Stadt Wien, 21., Patrizigasse 2, Informationen: www.paedagogika.at) 10.00 Uhr, Fototermin: "Defibrillatoren: Lebensretter in den Pensionistenklubs" mit u.a. Landtagspräsident Kopietz, StRin Wehsely und Geschäftsführerin des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser Graumann (Pensionistenklub der Stadt Wien, 21., Prager Straße 33) 11.00 Uhr, Fototermin: Baubeginn der Berufsschule Embelgasse mit StR Oxonitsch, BV Wimmer und GR Peschek (5., Embelgasse 46-48) 11.30 Uhr, Pressekonferenz zur "Wiener Fachschul-Förderung" mit Vbgmin Brauner, Helmut Holzinger/Präsident der FH- Konferenz, Gabriele Zuna-Kratky/Juryvorsitzende FH-Call 2012 und Klemens Himpele/MA 23 (FH des bfi Wien, 2., Wohlmutstraße 22) 18.00 Uhr, 40. Wiener Kindervorlesung (für Kinder von 8 bis 12 Jahren): "Was Tiere für uns bedeuten und wir für sie" mit Univ.-Prof. Kurt Kotrschal (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 5. MÄRZ: 10.30 Uhr, Pressekonferenz "Ein Musikfest" anlässlich des 36. Musikfestes des Wiener Konzerthauses mit Indentant Bernhard Kerres (Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20, Wotruba-Salon) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 12.30 Uhr, Eröffnung der Infoveranstaltung "Athletics light 2013" mit StR Oxonitsch (Rathaus, Volkshalle) MITTWOCH, 6. MÄRZ: 10.00 Uhr, Pressekonferenz "Kindermuseum ZOOM" mit StR Oxonitsch (ZOOM, 7., Museumsplatz 1) 10.00 Uhr, Vbgmin Brauner und StRin Frauenberger nehmen am Zwischenbericht vom Innovationsförderungsprogramm WienWin teil (Rathaus, Volkshalle, Eingang Lichtenfelsgasse 2) 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Peter Prakisch "Pit Pedro" und Johann "Hannes" Schlader durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 14.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag.a Manuela Vollmann durch StRin Frauenberger (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Religion: Gehorsam oder Beziehungen auf Augenhöhe", Impulsreferat: Helmut Schüller (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 7. MÄRZ: 11.30 Uhr, Pressekonferenz "Berufliche Rehabilitation psychisch erkrankter Menschen - zum 30-jährigen Bestehen von REiNTEGRA" mit StRin Wehsely und Stefan Brinskele, GF von REiNTEGRA (Rathaus, Steinsaal II) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11, 1. Stock, Festsaal) 19.00 Uhr, "Science Slam - Energie-Slam" (Rathaus, Volkshalle, www.scienceslam.at) FREITAG, 8. MÄRZ: 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Internationaler Frauentag, Offenes Rathaus: StRin Frauenberger lädt alle Wienerinnen ins Rathaus ein, Programm: Beratung, Workshops, Kabarett und Musik. Für kostenlose Kinderbetreuung ist gesorgt. (Rathaus, Festsaal) 15.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Welt der Vorurteile", Vorlesungen: Univ.Prof.in Agnes Heller (Universität Wien, 1., Universitätsstraße, Neues Institutsgebäude, Hörsaal III, wöchentlich bis 10. Mai 2013, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr) SONNTAG, 10. MÄRZ: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Tag der Wiener Bezirksmuseen "Die Wiener Feuerwehren" (In allen Wiener Bezirks- und Sondermuseen) MONTAG, 11. MÄRZ: 10.00 Uhr, Mediengespräch "Moderne Erstversorgung im Wilhelminenspital" und anschließende Führung durch die neue Erstversorgung mit StRin Wehsely, KAV-GD Marhold und die ärztliche Direktorin Hörnlein (Wilhelminenspital, 16., Montleartstraße 37, Konferenzraum im Direktionsgebäude, 1. Stock) DIENSTAG, 12. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 14.00 Uhr, Überreichung der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Vizepräsidentin Marina Jahn, Oberschulrat Direktor Josef Reichmayr, Prof. Dr. Gerhard Scheidl, Dr. Günther Steindl und FH-Prof. Dr. Heinz Wilfing durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Mensch und Tier - näher als man denkt?", Impulsreferat: Univ.-Prof. Kurt Kotrschal (Rathaus, Festsaal) MITTWOCH, 13. MÄRZ: 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) 19.00 Uhr, Festveranstaltung: Univ.-Doz. Siegfried Mattl (Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft): "Ephemeres Stadtbild - Die Filmsammlung media wien des Wiener Stadt- und Landesarchivs." (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 14. MÄRZ: 13.30 Uhr, Exkursion - TU-Wien-Sanierung - Baustelle ehem. Chemiehochhaus" (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9, www.wien.at/ stadtentwicklung/veranstaltungen/ausstellungen/ 2012/energiestadt/20130314-tuchemie.html) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) MONTAG, 18. MÄRZ: 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "Alle Meschugge? Jüdischer Witz und Humor" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeihens der Republik Österreich an Tobias Breitschädel sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Hans Dufek, Dr. Ernst Kallinger und Walter Nekham durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 19. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters

