PORR baut Styria Tower in Graz

Eines der größten Hochbauprojekte der Steiermark wird Realität

Wien (OTS) - Der Styria Tower - eines der aktuell größten Hochbauprojekte in der Steiermark - wird der neue Sitz der Styria Media AG in Graz. Nach jahrelanger Planung geht das Projekt nun in die Realisierung und wird dem Grazer Messequadranten eine neue archetektonische Note verleihen.

Die PORR wurde als Generalunternehmer inklusive Ausführungsplanung mit dem Bau des prestigeträchtigen Projektes betraut.

Generaldirektor Karl-Heinz Strauss zeigt sich über den anspruchsvollen Hochbauauftrag erfreut: "Wir freuen uns sehr, dieses für Graz herausragende Projekt realisieren zu dürfen. Es ist für uns auch ein großer Vertrauensbeweis in unsere Leistungsstärke und Kompetenz."

In dem 60 Meter hohen Turm und den 14. Obergeschossen sind neben den Büroflächen auch ein hochmoderner Newsroom, das Studio der Antenne Steiermark, eine Bank und ein Betriebskindergarten untergebracht. Die Fertigstellung ist für Ende 2014 avisiert.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gabriele Al-Wazzan

Konzernsprecherin

Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG

Absberggasse 47, 1100 Wien

Tel.: +43 (0)50 626-237

gabriele.al-wazzan @ porr.at, www.porr-group.com