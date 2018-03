ORF SPORT + mit Live-Übertragungen aus der "Heute für Morgen"-Erste-Liga und vom Biathlon-Weltcup in Oslo

Am 1. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 1. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Damen-Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oslo um 15.25 Uhr und vom "Heute für Morgen"-Erste Liga-Match SC Austria Lustenau - Cashpoint SCR Altach um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball-Länderspiel Österreich -Rumänien um 17.15 Uhr, von der 4x5 km-Langlauf-Staffel der Damen (19.00 Uhr) und vom Skispringen der Herren auf der Großschanze und der nordischen Kombination auf der Großschanze (22.45 Uhr) bei der nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 sowie Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 16.45 Uhr.

Olena Pidhrushna aus der Ukraine überraschte das Feld mit ihrem Sieg im Sprint-Wettkampf bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mesto in einer Zeit von 21:02,1. Pidhrushna blieb auf ihrem Weg zum Titel ohne Fehler und erreichte damit auch ihren ersten Sieg überhaupt. Zweite wurde Tora Berger aus Norwegen mit einer Strafrunde und 6,4 Sekunden Rückstand. Der dritte Platz ging an Pidrushnas Mannschaftskollegin Vita Semerenko, die mit einem fehlerfreien Ergebnis und 22,8 Sekunden Rückstand die Ziellinie überquerte. Semerenko konnte damit ihren Erfolg von der WM 2012 wiederholen. Als Weltcup-Führende kommt Tora Berger nach Oslo. Sie nimmt Platz eins in der Sprint-Wertung vor der Deutschen Miriam Gössner und Olena Pidhrushna ein. Kommentator ist Dietmar Wolff.

Nach den Absagen der Spiele in der Frühjahrsrunde ist das Match SC Austria Lustenau - Cashpoint SCR Altach für beide Mannschaften der Auftakt ins neue Fußballjahr. Eindeutiger Favorit im Vorarlberg-Derby sind die Lustenauer, die mit 45 Punkten klar die Tabelle anführen. Altach liegt auf Platz vier und damit im Tabellen-Mittelfeld. Der Abstand auf die Lustenauer ist mit 15 Punkten bereits sehr groß. In einem Derby haben drei Punkte dennoch immer einen besonders hohen Stellenwert.

Kommentator ist Bruno Schratzer. Vor dem Spiel zeigt ORF SPORT + einen Bericht über das Europäische Jugend-Olympia-Winterfestival in Brasov, in der Pause einen Beitrag über das Freeride Festival Silvretta/Montafon.

