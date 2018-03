Mietwagenpreise für Ostern günstiger, für den Sommer wie im Vorjahr

Köln (ots) - Urlauber zahlen für einen Mietwagen in den Osterferien 2013 bis zu einem Fünftel weniger als vor einem Jahr. Für die kommenden Sommerferien entwickeln sich die Preise ähnlich wie im gleichen Zeitraum 2012. Dies ergab eine Auswertung von sechs Millionen Mietwagen-Angeboten durch billiger-mietwagen.de.

Wer über Ostern eine Mietwagen-Reise in Spanien plant, zahlt für einen Kleinwagen inklusive Versicherung ohne Selbstbeteiligung im Schnitt 4,9 % weniger als noch 2012. Für Urlaub in Portugal liegen die Preise 14,4 % unter dem Vorjahresniveau, in Frankreich sogar 21,8 %. "Da die meisten Europäer auch 2013 weniger verreisen als noch vor zwei Jahren, haben die Autovermieter in den sonst so beliebten Mittelmeerländern nun Überkapazitäten. So geht der ruinöse Preiskampf weiter", erklärt Christian Mahnke, Geschäftsführer von billiger-mietwagen.de. Diese Entwicklungen können - im Gegensatz zu den sinkenden Preisen - auch Nachteile für Kunden bringen: Einige Anbieter erneuern ihre Flotten seltener und reduzieren ihr Personal, so dass Urlauber mit älteren Autos und längeren Wartezeiten bei Abholung und Rückgabe rechnen müssen. Reisende beugen Enttäuschungen im Urlaub am besten vor, indem sie bei der Mietwagen-Auswahl nicht nur auf Preis und Versicherung, sondern auch auf die Kundenbewertung über den Vermieter achten. Für nur 10 bis 20 Euro mehr buchen Urlauber in der Regel ein Angebot mit sehr guten Kundenbewertungen.

Im Gegensatz zu den sinkenden Mietwagen-Preisen für die Osterferien deutet der aktuelle Trend für die Sommersaison auf ähnlich hohe Preise hin wie im vergangen Jahr. Für beide Ferienzeiten gilt, dass Kunden ihren Wagen so weit wie möglich im Voraus buchen sollten, da Last Minute-Angebote in der Hauptsaison deutlich teurer sind.

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote: Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2012 kürte "FOCUS-MONEY" das Internetportal zum 3. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". "Guter Rat" lobte die Hinweise von billiger-mietwagen.de zu Angebotsdetails und Zusatzgebühren als "mustergültig" und erklärte die Seite zum "Testsieger". TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2013 zum 9. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 140.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.

