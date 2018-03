Zurich: Christian Hösch übernimmt Produktentwicklung Leben

Wien (OTS) - Ab 1. März 2013 zeichnet Christian Hösch für die Produktentwicklung im Bereich Lebensversicherung der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) verantwortlich. Er folgt damit Petra Kappl nach, die ihre Karriere bei Zurich nach der Babykarenz in anderer Funktion weiterführen wird.

Zurich ist als Arbeitgeber für Christian Hösch nicht neu. Schon in den Jahren 2002-2007 bestimmte der Versicherungsmathematiker Zurichs erfolgreichen Kurs im Bereich Life maßgeblich mit. In seiner neuen Funktion berichtet Christian Hösch direkt an Peter Stockhammer, CEO Life von Zurich in Österreich. Dieser freut sich über die erneute Zusammenarbeit: "Mit seinem tiefgreifenden Know-how und seiner ausgezeichneten Marktkenntnis hat er schon vor knapp zehn Jahren mit der Einführung der fondsgebundenen Produkte "Zurich Safe Invest" und "Zurich Top Invest" Maßstäbe am österreichischen Markt gesetzt. Ich freue mich darauf, die Erfolgsgeschichte von Zurich Life gemeinsam mit Christian Hösch fortsetzen zu können", so Peter Stockhammer

Christian Hösch studierte Versicherungsmathematik an der TU Wien. Er ist seit über 18 Jahren in der Versicherungsbranche tätig und hatte führende Positionen bei unterschiedlichen Versicherungen inne, zuletzt als Leiter der Produktentwicklung bei der Skandia Versicherung.

Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten sowie in weiteren Märkten. Zurich bietet eine umfassende Palette von Schaden-und Lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Das Unternehmen beschäftigt rund 60.000 Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern erbringen. Die Gruppe, vormals bekannt als Zurich Financial Services Group, hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group und beschäftigt etwa 1.200 MitarbeiterInnen. Die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 2011 in der Schaden-Unfall-Versicherung betrugen 400,0 Mio. Euro, in der Lebensversicherung betrugen die verrechneten direkten Bruttoprämieneinnahmen 189,2 Mio. Euro. Zurich bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikoanalyse aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle. Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft tritt in Österreich unter den Markennamen Zurich und Zurich Connect auf.

