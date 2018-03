Heute hat die Austrian Boatshow - Boot Tulln - eröffnet

Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa von 28. Februar bis 3. März 2013

Tulln (OTS) -

Volle Fahrt voraus - Kurs Austrian Boatshow - BOOT TULLN 2013!

Die Messestadt Tulln an der Donau ist alljährlich der Treffpunkt für Österreichs Wassersportler. 2013 findet die Messe von 28. Februar bis 3. März statt. Mit 350 Ausstellern auf 25.000 m2 ist die BOOT TULLN die größte und vielfältigste Wassersportfachmesse im Zentral-und Osteuropäischen Raum. Auch für 2013 hat sich das "Who is Who" der nautischen Branche zum traditionellen Treffpunkt kurz vor Beginn der Wassersportsaison angesagt. Präsentiert wird erneut ein Querschnitt der Branche: große Yachten, kleine Jollen, alles rund um den Tauchsport, Bootsausrüstungen, maritime Dienstleistungen und Infos über die schönsten Destinationen für den nächsten Urlaub.

Unter dem Motto "Wassersport Total" bietet die Messe Tulln für jeden etwas. Einsteiger in die Szene können sich umfassend informieren, Regattafreaks, aber auch Anhänger der großen Yachten kommen bei Österreichs größtem nautischen Event voll auf Ihre Rechnung.

Die größte Yacht der Messe - Adagio 51.5 by Offshore Boote Offshore Boote zeigt die größte Yacht auf der Messe Tulln - Die Adagio 51.5. mit einer Länge von 18 Metern und 25 Tonnen Gewicht wurde in Düsseldorf in der Superyachthalle erstmals ausgestellt und wird für die Austrian Boat Show über Rhein und Donau nach Tulln auf dem Wasserweg transportiert. Adagio ist nicht nur eine Marke, sondern verkörpert die Kunst des Bootfahrens! Von Bootsfahrern für Bootsfahrer gebaut, findet man alles, was an Bord notwendig ist! Räume voller Raffinesse und Komfort zum Leben mit höchster Funktionalität und hochwertige technische Ausstattung lassen in Sachen Lebensqualität und Sicherheit keine Wünsch offen.

LIVE auf der Boot Tulln - HAUSBOOT - 12m lang, 4m breit, 17 Tonnen schwer

Der Tourismusverband Mecklenburg und Kuhnle Tours präsentieren in der Halle 2 ein einmaliges Highlight auf der Austrian Boat Show -Boot Tulln. 12m lang, 4m breit, 17 Tonnen schwer, das sind die Maße des Kormoran - Hausbootes. Die gemütlichen Stahlverdränger wurden speziell für den Charterbetrieb entwickelt, sind leicht zu manövrieren und bieten allen Komfort unter Deck. Die traditionellen Formen des Kormoran fügen sich auf engen Kanälen ebenso wie auf weitläufigen Seen harmonisch ins Landschaftsbild ein. Der Wert des ausgestellten Hausbootes beträgt EUR 223.500,- (inkl. Mwst)

2 Boote feiern Weltpremiere!

Besonders freuen dürfen sich die Messebesucher auf 2 Weltpremieren. Sunbeam Yachten - Schöchl zeigen in einer Weltpremiere eines der absoluten Highlights: die Sunbeam 28. Auch Österreichs Aushängeschild im Segelsport Hans Spitzauer präsentiert sich mit der Lago 26 erstmals der Öffentlichkeit.

NEU: großer Schwerpunkt: Daysailer

Dem boomenden Segment der Daysailer wird die Boot Tulln 2013 besonders gerecht. Alles was Rang und Namen hat wird ausgestellt:

Yacht des Jahres J70, Dinamica 940, Brenta 30, Alphena One, Esse 850 und 990, Seascape 27 und viele mehr ...

Faszination Tauchen - Messe Tulln führend im Tauchsektor

In Halle 8 präsentieren mehr als 20 Anbieter, alles was das Taucherherz begehrt. Vom Einsteiger- Equipment bis zu professioneller Tauchausrüstung, ist in Halle 8 alles vertreten. Ob man heimisch, in den Seen des Salzkammergutes oder exotisch in den Malediven abtaucht, das passende Equipment muss immer dabei sein. So bietet die Austrian Boatshow - Boot Tulln 2013 ein breit gefächertes Angebot an diversen Tauchutensilien, sowie Infos über die schönste Reise- und Tauchziele. Und wer seine Tauchgänge gerne festhält, für den gibt es noch einen eigenen Bereich zum Thema Unterwasser - Fotografie.

Verpassen Sie nicht "DAS" nautische Highlight

Austrian Boatshow - BOOT TULLN 2013

Achtung: Öffnungszeiten 10:00 bis 18:00 Uhr



Austrian Boat Show - Boot Tulln



Datum: 28.2. - 3.3.2013, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messe Tulln

Messegelände , 3430 Tulln an der Donau







