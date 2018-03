Josefstadt: "Opernfrühling" mit Walder und Garbarczyk

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) veranstaltet am Freitag, 1. März, die "Polnisch-Österreichische Initiative der wirtschaftlichen Zusammenarbeit" ein Konzert mit dem vielversprechenden Titel "Opernfrühling". Julitta Dominika Walder (Sopran), Tomasz Garbarczyk (Tenor) sowie Marek Kudlicki (Klavier) interpretieren Klänge von Mozart, Verdi, Puccini und anderen namhaften Komponisten. Der stimmungsvolle Musik-Abend fängt um 19.00 Uhr an. Der Eintritt ist gratis. Informationen über vielfältige Kultur-Programme im Bezirksmuseum Josefstadt holen Interessierte unter der Telefonnummer 403 64 15 (mitunter Anrufbeantworter) ein. Die ehrenamtlich tätige Museumsleiterin, Maria Ettl, beantwortet auch gerne Anfragen per E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

